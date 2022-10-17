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Сегодня и завтра в Днепре трамваи №15 закончат работу раньше

Сегодня 11:52
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Важная информация!

Новости Днепра про Сегодня и завтра в Днепре трамваи №15 закончат работу раньше

17 и 18 октября трамваи №15 закончат свою работу раньше.

Об этом сообщает пресс-служба Днепровского городского совета.

Изменения связаны с ремонтом колеи на просп. Ивана Мазепы, на участке от ул. Авиационной до ул. Морской Пехоты.

Последние отправления с конечных остановок:

  • от железнодорожного вокзала в 20:37;
  • от улицы Криворожской в ​​21:07.

Учитывайте эту информацию во время поездок по городу!

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