Сегодня враг трижды обстреливал Никопольщину, — Лысак

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Об этом сообщает глава ОВА Сергей Лысак.

Враг сегодня в течение дня трижды обстреливал Никопольщину.

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