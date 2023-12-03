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Сегодня враг трижды обстреливал Никопольщину, — Лысак

Сегодня 20:10
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Враг сегодня в течение дня трижды обстреливал Никопольщину.

Новости Днепра про Сегодня враг трижды обстреливал Никопольщину, - Лысак

Об этом сообщает глава ОВА Сергей Лысак.

На районный центр направил тяжелую артиллерию и дрон-камикадзе, – заявил глава ОВА.

Враг также направлял БПЛА по Марганецкому обществу.

Обошлось без погибших и пострадавших.

В других общинах Днепропетровской области день прошел спокойно.

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