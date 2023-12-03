Сегодня враг трижды обстреливал Никопольщину, — Лысак

Об этом сообщает глава ОВА Сергей Лысак.
На районный центр направил тяжелую артиллерию и дрон-камикадзе, – заявил глава ОВА.
Враг также направлял БПЛА по Марганецкому обществу.
Обошлось без погибших и пострадавших.
В других общинах Днепропетровской области день прошел спокойно.
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