Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Сегодня враг атаковал 2 района Днепропетровщины: официальная информация

Сегодня 21:15
просмотров

Днем оккупанты дважды ударили по Днепропетровщине. Под обстрелом из тяжелой артиллерии оказались Никопольский и Синельниковский районы.

Новости Днепра про Сегодня враг атаковал 2 района Днепропетровщины: официальная информация

Обошлось без жертв, но есть разрушения.

Итоги дня в регионе доложил глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.

В Мировской общине на Никопольщине российские снаряды побили 3 частных дома и столько же хозяйственных построек. Изуродовали авто и пару солнечных панелей. Оборвали несколько линий электропередач и повредили газопровод.

В Синельниковском районе агрессор попал по Великомихайловской общине. Там еще работают спасатели и выясняют последствия атаки.

Читайте также:

Новости Днепра про Сегодня враг атаковал 2 района Днепропетровщины: официальная информацияУкраїнська Новости Днепра про Сегодня враг атаковал 2 района Днепропетровщины: официальная информацияРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Землетрясения: количество погибших и раненых растет ежечасно
    Новости Днепра
    Сегодня 20:30
    Землетрясения: количество погибших и раненых растет ежечасно

    Число погибших в результате землетрясения в Турции силой 7,7 балла…

    Нашел ключи от квартиры и украл велосипед: в Кривом Роге суд вынес приговор
    Новости Днепра
    Сегодня 19:45
    Нашел ключи от квартиры и украл велосипед: в Кривом Роге суд вынес приговор

    В Кривом Роге мужчина нашел ключи от чужой квартиры. В…

    В Днепре и области может ухудшиться ситуация со светом: причины
    Новости Днепра
    Сегодня 19:15
    В Днепре и области может ухудшиться ситуация со светом: причины

    В ближайшее время ситуация с электроэнергией в Днепре и области…

    Антирекорд: больше всего людей в результате ДТП в прошлом году погибло на Днепропетровщине
    Новости Днепра
    Сегодня 18:45
    Антирекорд: больше всего людей в результате ДТП в прошлом году погибло на Днепропетровщине

    В 2022 году в Украине произошло 18 628 ДТП с…

    Последние новости

    Землетрясения: количество погибших и раненых растет ежечасно
    Землетрясения: количество погибших и раненых растет ежечасно

    Число погибших в результате землетрясения в Турции силой 7,7 балла увеличилось до 1651 человек. При этом 11 119 человек получили ранения.

    Сегодня 20:30
    0
    просмотров
    Нашел ключи от квартиры и украл велосипед: в Кривом Роге суд вынес приговор
    Нашел ключи от квартиры и украл велосипед: в Кривом Роге суд вынес приговор

    В Кривом Роге мужчина нашел ключи от чужой квартиры. В поисках добычи он ходил по дому и искал подходящие ключам двери.

    Сегодня 19:45
    просмотров
    В Днепре и области может ухудшиться ситуация со светом: причины
    В Днепре и области может ухудшиться ситуация со светом: причины

    В ближайшее время ситуация с электроэнергией в Днепре и области может ухудшиться, поскольку надвигаются морозы, что увеличивает риск возникновения аварий на сетях.

    Сегодня 19:15
    просмотров
    Антирекорд: больше всего людей в результате ДТП в прошлом году погибло на Днепропетровщине
    Антирекорд: больше всего людей в результате ДТП в прошлом году погибло на Днепропетровщине

    В 2022 году в Украине произошло 18 628 ДТП с погибшими и травмированными, что на 24% меньше, чем в 2021 году.

    Сегодня 18:45
    просмотров
    В Днепре над рекой зависла огромная красная Луна
    В Днепре над рекой зависла огромная красная Луна

    Сегодня жители Днепра могут стать свидетелями необычного зрелища - над рекой зависла огромная красная Луна.

    Сегодня 18:18
    1
    просмотров
    Печное отопление, фруктовые деревья и родники: как выглядит дача за 35 тыс грн на продажу в Днепре (ФОТО)
    Печное отопление, фруктовые деревья и родники: как выглядит дача за 35 тыс грн на продажу в Днепре (ФОТО)

    Поздняя зима и начало весны – время, когда на рынке недвижимости активнее всего продаются дачи. Будущие владельцы хотят уже летом начать работать на грядках и собирать урожай фруктов с деревьев. В Днепре купить дачу можно как по цене среднего авто,…

    Сегодня 17:52
    просмотров
    Депутат из Днепропетровщины приобрела салон красоты за 2 млн, хотя два года ничего не зарабатывала
    Депутат из Днепропетровщины приобрела салон красоты за 2 млн, хотя два года ничего не зарабатывала

    На Днепропетровщине депутат сельсовета приобрела салон красоты, хотя официально ничего не зарабатывала.

    Сегодня 17:37
    просмотров
    Землетрясения в Сирии и Турции: число погибших достигло почти 2300 человек
    Землетрясения в Сирии и Турции: число погибших достигло почти 2300 человек

    Сегодня мир потрясли новости о масштабных землетрясениях в Турции и Сирии.

    Сегодня 17:27
    1
    просмотров
    Днепр получил от немецкого города пять больших комфортабельных автобусов
    Днепр получил от немецкого города пять больших комфортабельных автобусов

    Днепр делает все, чтобы жизнь в городе оставалась комфортной – насколько это возможно в условиях вызовов войны и постоянного террора россиян.

    Сегодня 17:00
    просмотров
    Пил пиво на остановке: в Днепре мужчина с пистолетом хотел откупиться от патрульных
    Пил пиво на остановке: в Днепре мужчина с пистолетом хотел откупиться от патрульных

    В Днепре пьяный мужчина с оружием предлагал взятку.

    Сегодня 16:46
    0
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх