Сегодня враг атаковал 2 района Днепропетровщины: официальная информация

Днем оккупанты дважды ударили по Днепропетровщине. Под обстрелом из тяжелой артиллерии оказались Никопольский и Синельниковский районы.

Обошлось без жертв, но есть разрушения.

Итоги дня в регионе доложил глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.

В Мировской общине на Никопольщине российские снаряды побили 3 частных дома и столько же хозяйственных построек. Изуродовали авто и пару солнечных панелей. Оборвали несколько линий электропередач и повредили газопровод.

В Синельниковском районе агрессор попал по Великомихайловской общине. Там еще работают спасатели и выясняют последствия атаки.

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