Сегодня в Криворожском районе простятся с погибшим Героем

Он погиб в войне с агрессором, защищая родную землю.
Об этом говорится на странице Глеюватской объединенной территориальной громады.
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