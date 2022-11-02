Сегодня в Криворожском районе простятся с погибшим Героем

Об этом говорится на странице Глеюватской объединенной территориальной громады.

Он погиб в войне с агрессором, защищая родную землю.

02 ноября в 12:00 во дворе Недайводской гимназии (село Недайвода, улица Рората 101А) состоится церемония прощания с погибшим Героем – Кардасовым Андреем Георгиевичем.

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