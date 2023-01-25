Сегодня в Каменском простятся с погибшим защитником Виктором Могилевцевым

Виктор Могилевцев родился 3 июля 1974 года в с. Кринички. В 1998 году окончил Днепровский государственный технический университет. Долгое время работал на Днепровском металлургическом комбинате, последнее время – на ЧАО «Ориль-Лидер».
27 февраля призван по мобилизации и участвовал в боевых действиях.
У него остались жена, две дочери, мать и сестра.
Прощание состоится по адресу: проспект Аношкина, 3. Панихида пройдет в 11:00 в Казацкой церкви Пресвятой Покровы ПЦУ (ул. Сергея Слисаренко, 34).
Похоронят воина в 12:00 на Аллее Героев кладбища по улице Весенней.
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