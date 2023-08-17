Сегодня в Днепропетровской области прогремят несколько громких взрывов: что произошло

Без паники!

Сегодня в Днепропетровской области будет громко — в Кривом Роге прозвучат несколько производственных взрывов.

Об этом сообщил Александр Вилкул, глава Рады обороны города.

Так, в производственных целях будут проведены плановые взрывы:

в 12.00 – в карьере «№3» ПАО «АМКР» (Ингулецкий, Центрально-Городской районы),

– в карьере «№3» ПАО «АМКР» (Ингулецкий, Центрально-Городской районы), в 13.00 – в карьере «Первомайский» ЧАО «СИОНГОК» (Терновский район),

– в карьере «Первомайский» ЧАО «СИОНГОК» (Терновский район), в 14.00 – в карьере «Северный» (Саксаганский, Центрально-Городской районы),

– в карьере «Северный» (Саксаганский, Центрально-Городской районы), в 15.00 – в карьере «Глееватский» ЧАО «ЦГОК» (Покровский район).

По словам Вилкула, все производственные взрывы контролируются, причин для беспокойства нет.

Но ни в коем случае не игнорируйте тревоги!

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