Сегодня в Днепропетровской области прогремят несколько громких взрывов: что произошло

Сегодня в Днепропетровской области будет громко — в Кривом Роге прозвучат несколько производственных взрывов.
Об этом сообщил Александр Вилкул, глава Рады обороны города.
Так, в производственных целях будут проведены плановые взрывы:
По словам Вилкула, все производственные взрывы контролируются, причин для беспокойства нет.
Но ни в коем случае не игнорируйте тревоги!
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