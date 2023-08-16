Сегодня в Днепре у некоторых жителей 10 часов не будет света: адреса

Еще есть время зарядить телефон!

Сегодня, 16 августа, некоторые жители Днепра останутся без света на 10 часов – с 8:00 до 18:00.

Причина – проведение плановых ремонтных работ.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Итак, 16 августа с 8:00 до 18:00 будет прекращена подача электроэнергии по адресам:

ул. Титова: 27, 29, 29-Л;

ул. Монтажная: 45;

ул. Победы: 45, 47, 49-54, 54-А, 55-64, 66-88 (четные), 91;

пер. Пожарского: 1-7, 7-А, 8, 10-16;

пер. Студенческий: 11, 14, 15, 17, 19;

ул. Алана Шепарда: 7, 9, 33;

ул. Строителей: 25, 27, 27-А.

Напомним, если у вас возникли проблемы в коммунальной сфере, звоните на Единую горячую линию Днепровского городского совета:

(056) 732-12-12;

(095) 732-12-12;

(096) 732-12-12;

(073) 732-12-12.

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