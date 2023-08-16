Сегодня в Днепре у некоторых жителей 10 часов не будет света: адреса

Сегодня, 16 августа, некоторые жители Днепра останутся без света на 10 часов – с 8:00 до 18:00.
Причина – проведение плановых ремонтных работ.
Об этом сообщили в Днепровском городском совете.
Итак, 16 августа с 8:00 до 18:00 будет прекращена подача электроэнергии по адресам:
Напомним, если у вас возникли проблемы в коммунальной сфере, звоните на Единую горячую линию Днепровского городского совета:
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