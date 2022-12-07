Сегодня в Днепре троллейбусные и трамвайные маршруты работать не будут

Все автобусные маршруты по направлениям электротранспорта дополнительно усилены.
О каких-либо изменениях департамент транспорта сообщит дополнительно.
Читайте также:
Автор:
6 декабря из вражеского плена освободили еще 60 украинцев. Среди…
В Днепре во вторник, 6 декабря, около 22:00 прогремели взрывы,…
В понедельник, 5 декабря, Россия выпустила по Украине ракеты, общая…
В результате ракетного удара по объекту промышленной инфраструктуры в Кривом…
6 декабря из вражеского плена освободили еще 60 украинцев. Среди них есть военные ВСУ, Нацгвардии и ГНСУ.
Одевайтесь теплее, друзья!
В Днепре во вторник, 6 декабря, около 22:00 прогремели взрывы, в области раздается воздушная тревога. Атаку "шахидами" подтвердили.
В понедельник, 5 декабря, Россия выпустила по Украине ракеты, общая стоимость которых составляет около 500 миллионов долларов.
В результате ракетного удара по объекту промышленной инфраструктуры в Кривом Роге пострадал один человек.
Пока никто не поставляет РФ ракет, а свои стратегические запасы страна-террористка хочет исчерпать до конца. Из беларуси пока не стоит ждать нападения, а в следующем году Украина войдет в Крым. Об этом рассказал начальник ГУР МО Кирилл Буданов в интервью…
В Украине на сегодняшний день нет необходимости вручать повестки на блокпостах из-за большого количества добровольцев.
В Днепре происходят аварийные и плановые отключения света. И если с последними все более-менее ясно, то в случае аварийного отключения понять, что электрику выключили для ремонта или перераспределения напряжения на другие сети или же свет, отключился в результате аварии в…
Украинские военные атаковали позиции вражеского ЗРК. А в Донецкой области удалось обнаружить факт массового дезертирства российских оккупантов.
В Кривом Роге сегодня, 6 декабря был слышен звук, похожий на взрыв. В городе воздушную тревогу не объявляли.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!