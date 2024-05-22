Сегодня в Днепре снова отключили воду: адреса

Об этом сообщает КП «Днепропроводоканал».
Снижено давление на улицах:
Приостановлено водоснабжением по адресам:
Водоснабжение будет возобновлено в течение дня.
Ранее мы писали, что света будет больше: в Днепре и области несколько изменились графики отключений.
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