Сегодня в Днепре снова отключили воду: адреса

Ранее мы писали, что света будет больше: в Днепре и области несколько изменились графики отключений .

Водоснабжение будет возобновлено в течение дня.

Об этом сообщает КП «Днепропроводоканал» .

Сегодня, 22 мая, в Днепре продолжаются аварийные работы, на многих улицах в очередной раз отключили воду и снизили давление из-за отсутствия электроснабжения.

Днепропетровская область входит в пятерку областей с наибольшими разрушениями медучреждений.

В Днепре подходит к завершению учебный год в школах.

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