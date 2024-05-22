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Сегодня в Днепре снова отключили воду: адреса

Сегодня 12:50
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Сегодня, 22 мая, в Днепре продолжаются аварийные работы, на многих улицах в очередной раз отключили воду и снизили давление из-за отсутствия электроснабжения.

Новости Днепра про Сегодня в Днепре снова отключили воду: адреса

Об этом сообщает КП «Днепропроводоканал».

Снижено давление на улицах: 

  • Братьев Воробьев, 66;
  • Станокстроителей, 3,64;
  • Запорожское шоссе, 2а, 4, 16 (верхние этажи).
  • Звездный, 1,1д (верхние этажи);
  • Запорожское шоссе, 2а, 4, 10, 16 (верхние этажи).

Приостановлено водоснабжением по адресам:

  • улица Леонида Стромцова, 2в;
  • улица Героев УПА;
  • улица Осенняя, 9а, 11, 11а, 13, 13а, 13б;
  • улица Рабочая, 4 – 14;
  • улица Александра Оксанченко;
  • улица Шухевича;
  • улица Чечеловская;
  • улица Боплановская;
  • улица Староказацкая, 41, 43;
  • улица Учительская;
  • улица Владимира Антоновича, 71 — 105;
  • улица Золотоосенняя;
  • улица Ламана;
  • улица Железнодорожная;
  • переулок Железнодорожный;
  • проспект Ивана Мазепы, 2, 2а, б;
  • проспект Сергея Нигояна, 45, 47;
  • село Новоалександровка ул. Счастливая, 10;
  • поселок Братский.

Водоснабжение будет возобновлено в течение дня.

Ранее мы писали, что света будет больше: в Днепре и области несколько изменились графики отключений.

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