Сегодня в Днепре снова некоторые жители остались без воды: адреса

Водоснабжение также будет возобновлено в течение дня.

Кроме того, из-за повреждения водопровода по просп. Дмитрия Яворницкого, 55 прекращено водоснабжение:

Так, в связи с проведением аварийных работ по ул. Староигренской/Гаванской и просп. Петра Калнышевского, 10 прекращено водоснабжение:

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