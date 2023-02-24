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Сегодня в Днепре снова некоторые жители остались без воды: адреса

Сегодня 14:59
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Сегодня, 24 февраля, некоторые жители Днепра остались без воды.

Новости Днепра про Сегодня в Днепре снова некоторые жители остались без воды: адреса

Об этом сообщает КП «Днепрводоканал».

Так, в связи с проведением аварийных работ по ул. Староигренской/Гаванской и просп. Петра Калнышевского, 10 прекращено водоснабжение:

  • ж/м Игрень (частично);
  • ул. Батумской, 4а, 10-14;
  • просп. Петра Калнышевского, 22-30.

Водоснабжение обещают возобновить в течение дня.

Новости Днепра про Сегодня в Днепре снова некоторые жители остались без воды: адреса

Кроме того, из-за повреждения водопровода по просп. Дмитрия Яворницкого, 55 прекращено водоснабжение:

  • просп. Дмитрия Яворницкого, 49-57.

Водоснабжение также будет возобновлено в течение дня.

Новости Днепра про Сегодня в Днепре снова некоторые жители остались без воды: адреса

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