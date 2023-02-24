Сегодня в Днепре снова некоторые жители остались без воды: адреса

Об этом сообщает КП «Днепрводоканал».
Так, в связи с проведением аварийных работ по ул. Староигренской/Гаванской и просп. Петра Калнышевского, 10 прекращено водоснабжение:
Водоснабжение обещают возобновить в течение дня.
Кроме того, из-за повреждения водопровода по просп. Дмитрия Яворницкого, 55 прекращено водоснабжение:
Водоснабжение также будет возобновлено в течение дня.
Читайте также:
Автор:
Сегодня, 24 февраля, в Павлограде правоохранители провели обыск по месту…
В Покрове женщина чуть не погибла из-за электропечи.
Сегодня ровно год с того момента, когда россияне начали полномасштабную…
У спасателей города Покров утро началось не с кофе.
В последнее время расплачиваясь на кассах в супермаркетах Днепра можно заметить, что цена на ценнике может не совпадать с ценой уже «пробитого» товара на кассе. Что делать если попался такой товар и можно ли случае вернуть деньги - разницу между…
Жители Днепра приглашают показать свои таланты в известном шоу.
Владимир Зеленский рассказал, когда снова наденет деловой костюм.
В Днепре погасили новую марку.
Сегодня, 24 февраля, в Павлограде правоохранители провели обыск по месту жительства 52-летнего павлоградца.
В Днепре спасают бойца, которому снайперская пуля попал в шею.
В Днепре даже во время полномасштабного вторжения продолжают работать рестораны, кафе и бары, поскольку работа экономики очень важна для поддержки воюющей страны. Бизнес активно работает и в Днепре не только открываются новые заведения, но и продаются уже существующие.
В Покрове женщина чуть не погибла из-за электропечи.
Сегодня ровно год с того момента, когда россияне начали полномасштабную захватническую войну против Украины.
В Украину привезли опасные фрукты.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!