Сегодня в Днепре снова будут выключать свет на 10 часов: все адреса

Заряжайте все!

Сегодня, 8 августа, в Днепре снова будут выключать свет на 10 часов – с 8:00 до 18:00.

Причина – проведение плановых ремонтных работ.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Так, 8 августа с 8:00 до 18:00 будет прекращена подача электроэнергии по адресам:

ул. Академика Янгеля: 37-59 (нечетные);

ул. Молодежная: 19, 21-24, 26-32, 34.

Напомним, если у вас возникли проблемы в коммунальной сфере, звоните на Единую горячую линию Днепровского городского совета:

(056) 732-12-12;

(095) 732-12-12;

(096) 732-12-12;

(073) 732-12-12.

Ранее мы писали, что в Днепре с 10 по 15 августа будут отключать газ: все адреса.

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