Сегодня в Днепре снова будут выключать свет на 10 часов: все адреса

Сегодня, 8 августа, в Днепре снова будут выключать свет на 10 часов – с 8:00 до 18:00.
Причина – проведение плановых ремонтных работ.
Об этом сообщили в Днепровском городском совете.
Так, 8 августа с 8:00 до 18:00 будет прекращена подача электроэнергии по адресам:
Напомним, если у вас возникли проблемы в коммунальной сфере, звоните на Единую горячую линию Днепровского городского совета:
Ранее мы писали, что в Днепре с 10 по 15 августа будут отключать газ: все адреса.
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