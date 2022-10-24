Сегодня в Днепре популярный трамвай завершит работу раньше: подробности

Сегодня, 24 октября, в Днепре трамваи №19 завершат работу раньше.
Об этом сообщает пресс-служба Днепровского городского совета.
Изменения связаны с ремонтом колеи на Кайдакском мосту.
Последние отправления с конечной остановки:
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Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на улице Каруны стоят трамваи: причина.
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