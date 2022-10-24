Сегодня в Днепре популярный трамвай завершит работу раньше: подробности

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на улице Каруны стоят трамваи: причина.

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Сегодня, 24 октября, в Днепре трамваи №19 завершат работу раньше.

В понедельник, 24 октября, в 03:48 на линию "101" сообщили,…

В Кривом Роге в маршрутке возник языковой скандал. Один из…

Многие зарубежные лидеры и эксперты не сомневаются в победе Украины…

ТОП -7 причин, почему после войны в Украине будет не хуже, чем в Европе Многие зарубежные лидеры и эксперты не сомневаются в победе Украины в войне с Рф. Так, недавно Министр обороны Латвии отметил, что Украина уже морально и психологически выиграла войну против агрессора. После нашей победы другие страны не только помогут отстраивать разбитую… просмотров

На Днепропетровщине пассажиры подрались в маршрутке из-за украинского языка В Кривом Роге в маршрутке возник языковой скандал. Один из пассажиров был недоволен тем, что другие говорили в его присутствии на украинском. просмотров

В Днепре на Зоопарковой горел дом: пострадала семья В понедельник, 24 октября, в 03:48 на линию "101" сообщили, что на улице Зоопарковой горит одноэтажный жилой дом. 0 просмотров

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Упал в 1,5-метровую яму: щенка спасли в Днепре 23 октября на линию экстренной помощи поступило сообщение о том, что был обнаружен щенолк, который упал в глубокую яму в Соборном районе города. просмотров

В Днепропетровской области загорелся микроавтобус 23 октября в Каменском Днепропетровской области на улице Галины Романовой загорелся микроавтобус Mercedes-Benz. просмотров