Сегодня в Днепре популярные трамваи изменят маршрут: подробности

Сегодня, 31 июля, в работе общественного транспорта есть изменения.
Так, с 9:30 до 15:30 трамваи №18 и №19 будут следовать сокращенным маршрутом до ул. Передовой – без заезда на ж/м Левобережный-3. Изменения связаны с ремонтом колеи на просп. Мира.
Кроме того, трамваи №12 будут работать по сокращенному маршруту от завода Металлоизделий до ул. Игоря Сикорского – без заезда на пл. Старомостовую. Изменения связаны с проведением восстановительных работ по ул. Вартовых неба.
Об этом сообщили в Днепровском городском совете.
Также, учитывая сокращение трамвайного маршрута №12, вводится временный трамвайный маршрут №7 сообщением пл. Старомостовая – ул. Исполкомовская. Перевозки будут производиться с 7:00 до 19:00 с интервалом 25 минут.
Все остальные трамвайные, троллейбусные и автобусные маршруты будут работать в штатном режиме по расписанию рабочего дня.
Учитывайте эту информацию во время поездок по городу!
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