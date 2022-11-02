Сегодня в Днепре популярные трамваи временно изменят схему движения

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Сегодня, 2 ноября, с 11:00 до 14:00 трамваи №6 и №9 будут следовать сокращенными маршрутами — до ул. Трамвайной, без заезда на пл. Старомостовую.

Об этом сообщает пресс-служба Днепровского городского совета.

Изменения связаны с ремонтом колеи.

Поэтому учитывайте эту информацию во время поездок по городу.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре ввели единый скоростной режим.

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