Сегодня в Днепре не будут включать уличное освещение: причина

Сегодня, 11 октября, на улицах Днепра не будут включать уличное освещение.

Это связано с необходимостью экономии электроэнергии в вечернее время.

Об этом сообщает ДніпроTV.

Отмечается, что свет на улицах Днепра появится, когда будут завершены работы по восстановлению энергосистемы Украины.

Кроме того, уличное освещение будет выключено в Новомосковске.

Напомним, из-за ракетных атак по энергетическим объектам Украины и Днепропетровщины жителей региона призывают экономить электроэнергию. Особенно в часы пиковой нагрузки – с 17:00 до 22:00.

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