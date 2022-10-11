Сегодня в Днепре не будут включать уличное освещение: причина

Это связано с необходимостью экономии электроэнергии в вечернее время.
Об этом сообщает ДніпроTV.
Отмечается, что свет на улицах Днепра появится, когда будут завершены работы по восстановлению энергосистемы Украины.
Кроме того, уличное освещение будет выключено в Новомосковске.
Напомним, из-за ракетных атак по энергетическим объектам Украины и Днепропетровщины жителей региона призывают экономить электроэнергию. Особенно в часы пиковой нагрузки – с 17:00 до 22:00.
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