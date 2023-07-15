Сегодня в Днепре многим жителям отключили воду: почему и когда возобновят водоснабжение

Об этом сообщили в КП «Днепрводоканал».
Причина – проведение аварийных работ.
Так, прекращено водоснабжение:
Водоснабжение обещают возобновить в течение дня.
Обновлено: кроме того, в связи с проведением аварийных работ по ул. Чаплинской, 147 прекращено водоснабжение:
Водоснабжение будет возобновлено в течение дня.
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