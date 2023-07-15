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  • Сегодня в Днепре многим жителям отключили воду: почему и когда возобновят водоснабжение

Сегодня в Днепре многим жителям отключили воду: почему и когда возобновят водоснабжение

Сегодня 14:27
просмотров

Сегодня, 15 июля, многим жителям Днепра отключили воду.

Новости Днепра про Сегодня в Днепре многим жителям отключили воду: почему и когда возобновят водоснабжение

Об этом сообщили в КП «Днепрводоканал».

Причина – проведение аварийных работ.

Так, прекращено водоснабжение:

  • ул. Февральская,
  • ул. Дунайская,
  • ул. Забайкальская,
  • ул. Стуса,
  • ул. Толбухина,
  • ул. Славы, 
  • ул. Фермерская,
  • ул. Уильямса, 95-143,
  • ул. Веснина, 65.

Водоснабжение обещают возобновить в течение дня.

Новости Днепра про Сегодня в Днепре многим жителям отключили воду: почему и когда возобновят водоснабжение

Новости Днепра про Сегодня в Днепре многим жителям отключили воду: почему и когда возобновят водоснабжение

Обновлено: кроме того, в связи с проведением аварийных работ по ул. Чаплинской, 147 прекращено водоснабжение:

  • пос. Чапли.

Водоснабжение будет возобновлено в течение дня.

Новости Днепра про Сегодня в Днепре многим жителям отключили воду: почему и когда возобновят водоснабжение

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