Сегодня в Днепре масштабное отключение света: не будет 9 часов (АДРЕСА)

Сегодня, 26 февраля, в Днепре в некоторых домах будут выключать свет.
Причина — проведение плановых работ частной энергетической компанией ЦЭК.
Об этом сообщили в Днепровском городском совете.
Итак, примерно с 8:00 до 17:00 будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:
Напомним, ранее мы писали, что из-за вражеской атаки в Днепре повреждены 10 частных домов, 4 пострадавших.
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