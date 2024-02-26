Сегодня в Днепре масштабное отключение света: не будет 9 часов (АДРЕСА)

Света не будет примерно с 8:00 до 17:00.

Сегодня, 26 февраля, в Днепре в некоторых домах будут выключать свет.

Причина — проведение плановых работ частной энергетической компанией ЦЭК.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Итак, примерно с 8:00 до 17:00 будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:

ул. Агатова: 1;

ул. Даниила Самойловича: 1;

ул. Бориса Кротова: 39;

ул. Бутакова: 4;

ул. Радуги: 1, 2-А, 3, 5, 7, 15, 20-А, 22-А, 24-А, 26, 27, 32, 36, 38, 48, 96, 181, 211;

ул. Весенняя: 5, 31, 35;

ул. Вячеслава Тютина;

ул. Дорогая: 1-А, 2, 3, 5, 7, 14, 16;

ул. Заводская: 36;

ул. Земская: 1, 3-А;

ул. Мечникова: 10, 11;

ул. Оздоровительная: 1-7, 11-А, 12, 18, 20;

ул. Ефрейтора Пирогова: 1-6, 8-13, 16-22 (четные), 23, 25-27, 31, 35, 41, 45;

ул. Северная: 3, 15;

ул. Соломенская: 4-14 (четные), 17, 18, 22, 24, 25, 27, 28, 35, 42, 54, 56, 104, 131-Г;

ул. Татарская: 8, 10, 118, 131-Г, 141, 143, 154, 159, 163, 164-Б, 165, 167, 175, 177, 179;

ул. Яхонтова: 1, 2, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 20, 21, 25, 31, 33;

пер. Голубой: 2-8, 10-12, 14-17, 20-23, 25, 27-31, 33, 35;

пер. Янтарный: 1-6, 11, 12-20 (четные), 26, 157;

пер. Розовый: 1, 3-5, 7-17, 20-22, 26-32, 34, 38;

пер. Изумрудный: 1-7, 9-15 (нечетные), 16-23, 25-33 (нечетные);

пер. Фиалковый: 1-13, 15, 18, 19, 21, 23-27, 29-31, 34, 36-41, 43, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60;

ул. Матросская: 28-38 (четные);

ул. Молодежная: 9, 11-А, 12-32, 34;

просп. Богдана Хмельницкого: 50-60 (четные);

тупик Строительный: 11, 12;

ул. Академика Янгеля: 37-59 (нечетные).

Напомним, ранее мы писали, что из-за вражеской атаки в Днепре повреждены 10 частных домов, 4 пострадавших.

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