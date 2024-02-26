Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Сегодня в Днепре масштабное отключение света: не будет 9 часов (АДРЕСА)

Сегодня 07:55
просмотров

Света не будет примерно с 8:00 до 17:00.

Новости Днепра про Сегодня в Днепре масштабное отключение света: не будет 9 часов (АДРЕСА)

Сегодня, 26 февраля, в Днепре в некоторых домах будут выключать свет.

Причина — проведение плановых работ частной энергетической компанией ЦЭК.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Итак, примерно с 8:00 до 17:00 будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:

  • ул. Агатова: 1;
  • ул. Даниила Самойловича: 1;
  • ул. Бориса Кротова: 39;
  • ул. Бутакова: 4;
  • ул. Радуги: 1, 2-А, 3, 5, 7, 15, 20-А, 22-А, 24-А, 26, 27, 32, 36, 38, 48, 96, 181, 211;
  • ул. Весенняя: 5, 31, 35;
  • ул. Вячеслава Тютина;
  • ул. Дорогая: 1-А, 2, 3, 5, 7, 14, 16;
  • ул. Заводская: 36;
  • ул. Земская: 1, 3-А;
  • ул. Мечникова: 10, 11;
  • ул. Оздоровительная: 1-7, 11-А, 12, 18, 20;
  • ул. Ефрейтора Пирогова: 1-6, 8-13, 16-22 (четные), 23, 25-27, 31, 35, 41, 45;
  • ул. Северная: 3, 15;
  • ул. Соломенская: 4-14 (четные), 17, 18, 22, 24, 25, 27, 28, 35, 42, 54, 56, 104, 131-Г;
  • ул. Татарская: 8, 10, 118, 131-Г, 141, 143, 154, 159, 163, 164-Б, 165, 167, 175, 177, 179;
  • ул. Яхонтова: 1, 2, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 20, 21, 25, 31, 33;
  • пер. Голубой: 2-8, 10-12, 14-17, 20-23, 25, 27-31, 33, 35;
  • пер. Янтарный: 1-6, 11, 12-20 (четные), 26, 157;
  • пер. Розовый: 1, 3-5, 7-17, 20-22, 26-32, 34, 38;
  • пер. Изумрудный: 1-7, 9-15 (нечетные), 16-23, 25-33 (нечетные);
  • пер. Фиалковый: 1-13, 15, 18, 19, 21, 23-27, 29-31, 34, 36-41, 43, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60;
  • ул. Матросская: 28-38 (четные);
  • ул. Молодежная: 9, 11-А, 12-32, 34;
  • просп. Богдана Хмельницкого: 50-60 (четные);
  • тупик Строительный: 11, 12;
  • ул. Академика Янгеля: 37-59 (нечетные).

Напомним, ранее мы писали, что из-за вражеской атаки в Днепре повреждены 10 частных домов, 4 пострадавших.

Читайте также:

Новости Днепра про Сегодня в Днепре масштабное отключение света: не будет 9 часов (АДРЕСА)Українська Новости Днепра про Сегодня в Днепре масштабное отключение света: не будет 9 часов (АДРЕСА)Русский

Автор:


# # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

В Днепре на Богдана Хмельницкого трамвай сошел с рельсов: электротранспорт задерживается
Новости Днепра
Сегодня 15:21
В Днепре на Богдана Хмельницкого трамвай сошел с рельсов: электротранспорт задерживается

Учитывайте эту информацию во время поездок по городу!

Размером с пол воробья: в Днепре заметили самую маленькую птицу Украины, которую можно встретить только зимой (ФОТО)
Новости Днепра
Сегодня 15:02
Размером с пол воробья: в Днепре заметили самую маленькую птицу Украины, которую можно встретить только зимой (ФОТО)

В Днепре заметили самую маленькую птицу Украины.

Массированная атака ракетами и дронами на Днепр: в каком состоянии пострадавшие
Новости Днепра
Сегодня 13:18
Массированная атака ракетами и дронами на Днепр: в каком состоянии пострадавшие

Вчера поздно вечером россияне атаковали Днепропетровскую область дронами и ракетами.

Построили на месте мельницы: история необычного доходного дома в Днепре (ФОТО)
Новости Днепра
Сегодня 12:43
Построили на месте мельницы: история необычного доходного дома в Днепре (ФОТО)

В Днепре сохранилось не так много старинных исторических зданий, которые…

Последние новости

В Днепре на Богдана Хмельницкого трамвай сошел с рельсов: электротранспорт задерживается
В Днепре на Богдана Хмельницкого трамвай сошел с рельсов: электротранспорт задерживается

Учитывайте эту информацию во время поездок по городу!

Сегодня 15:21
4
просмотров
Размером с пол воробья: в Днепре заметили самую маленькую птицу Украины, которую можно встретить только зимой (ФОТО)
Размером с пол воробья: в Днепре заметили самую маленькую птицу Украины, которую можно встретить только зимой (ФОТО)

В Днепре заметили самую маленькую птицу Украины.

Сегодня 15:02
3
просмотров
Военный доставал из огня: в Кривом Роге неизвестные подожгли собачьи домики
Военный доставал из огня: в Кривом Роге неизвестные подожгли собачьи домики

Из шести домиков удалось спасти только два.

Сегодня 14:27
5
просмотров
В Кривом Роге разоблачили юных последователей «Бэнкси», обрисовавших трамваи: какое наказание для них придумали
В Кривом Роге разоблачили юных последователей «Бэнкси», обрисовавших трамваи: какое наказание для них придумали

В Кривом Роге подростков, обрисовавших весь трамвай, заставили отмывать вагон вместе с родителями.

Сегодня 13:53
3
просмотров
Массированная атака ракетами и дронами на Днепр: в каком состоянии пострадавшие
Массированная атака ракетами и дронами на Днепр: в каком состоянии пострадавшие

Вчера поздно вечером россияне атаковали Днепропетровскую область дронами и ракетами.

Сегодня 13:18
11
просмотров
Построили на месте мельницы: история необычного доходного дома в Днепре (ФОТО)
Построили на месте мельницы: история необычного доходного дома в Днепре (ФОТО)

В Днепре сохранилось не так много старинных исторических зданий, которые практически не изменили своего фасада в процессе различных ремонтов и реконструкций. Одно из таких зданий находится на улице Княгини Ольги. Доходный дом был построен на месте сгоревшей мельницы почти 150…

Сегодня 12:43
9
просмотров
«Открывайте уверенно»: в Днепре нечаянно выломали двери в укрытие
«Открывайте уверенно»: в Днепре нечаянно выломали двери в укрытие

В Днепре кто-то слишком уверенно открывал уличное укрытие.

Сегодня 12:40
5
просмотров
Таксист из Днепропетровщины получил «боевую повестку», но смог отказаться от мобилизации: детали
Таксист из Днепропетровщины получил «боевую повестку», но смог отказаться от мобилизации: детали

Человек, которого собирались призвать на армию службу, отказался мобилизоваться.

Сегодня 12:02
8
просмотров
В Кривом Роге будут судить мужчину, который на протяжении трех лет развращал падчерицу
В Кривом Роге будут судить мужчину, который на протяжении трех лет развращал падчерицу

Сейчас обвиняемый находится под стражей без права внесения залога.

Сегодня 11:44
6
просмотров
Днепропетровщина в лидерах по количеству чиновников, декларирующих криптовалюту
Днепропетровщина в лидерах по количеству чиновников, декларирующих криптовалюту

Криптовалюта достаточно популярна среди украинских госслужащих.

Сегодня 11:16
2
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх