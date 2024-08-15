Сегодня тут известный супермаркет: где в Днепре 100 лет назад была самая популярная типография

Журналисты dnepr.info узнали, что раньше было здании в центре Днепра, где сегодня находится популярный супермаркет.
В 1880-х годах на квартал на Садовой улице в Екатеринославе принадлежал князю Кудашеву. В 1885 году часть домовладения купило Екатеринославское отделение Товарищества «Печатня С.П. Яковлева». Отделение стало четвертой типографией в тогдашнем городе. На участке сразу был выстроен двухэтажный комплекс типографии. На первом этаже были производственные помещения, на втором – контора и квартира директора.
К 1890-му году к зданию был пристроен корпус для размещения паровой машины, благодаря чему «Печатня С. П. Яковлева стала первой механизированной типографией города. До этого все типографские работы в разных печатнях выполнялись вручную.
Дела у печатни шли хорошо, что владельцы ее выкупили соседний участок в глубине квартала для расширения производства. На нем возвели корпус типографии и двухэтажный жилой дом. К 1901 году на типографии трудилось 150 человек.
Но с появлением ведомственных типографий – у железной дороги и губернского земства, печатня оказалась в сложном положении. Конкуренты не только обеспечивали свои внутренние потребности, но и вышли на рынок. В 1910 году печатня была ликвидирована, а комплекс зданий распродан.
Первый корпус печатни был превращен в контору. Тут арендовали помещения различные предприятия: биржа, купеческий банк, редакция газеты «Южная заря», склад строительных принадлежностей.
Второй корпус типографии по прежнему «занимался» печатанием листовок и газет. В 1920-х годах его соединили с другими городскими типографиями и таким образом печатня проработала до начала Второй мировой войны. В 1943 году после освобождения Днепра тут начала работу областная типография.
Тут печатались газеты «Зоря» и «Днепровская правда». Но довоенные мощности типографии были восстановлены только к 1946 году. В 1977 году типография навсегда выехала из «родного» помещения, а вместо нее.. в здании поселилась городская типография. Здания, в которых более 100 лет находилась печатня были проданы в 2010-х годах.
Сначала на ее месте был открыт торговый центр, но позже выехал и теперь там находится продуктовый супермаркет.
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