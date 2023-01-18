Сегодня состоится прощание с Героем: на фронте погиб житель Каменского

12 января, защищая свободную и независимую Украину, погиб старший солдат Лепеха Владимир Владимирович. Произошло это в Донецкой области. У мужчины остались жена, два сына и отец.

Владимир Лепеха родился 31 декабря 1969 года в городе Днепродзержинске, пишет городской глава Каменского Андрей Белоусов.

В 1988 году окончил ПТУ №23. Проходил срочную военную службу в 1988-1990 годах. В течение 1990-2022 годов работал на ОАО «ДНЕПР-АЗОТ». С 2016 по 2018 год участвовал в АТО/ООС. 1 марта призван по мобилизации.

Панахида состоится 18 января в 13:00 в Казацкой церкви Пресвятой Покровы ВТО (ул.Сергия Слисаренко, 34). Похоронят воина в 14:00 на Аллее Героев кладбища по улице Весенней.

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