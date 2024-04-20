Сегодня российская армия обстреливала Никопольщину из артиллерии

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
В течение дня российская армия обстреливала Никопольщину из артиллерии. Била по району и ударными дронами разных модификаций. От вражеских атак содрогались Никополь, Марганецкая, Мировская и Покровская сельская община, — говорится в сообщении главы ОВА.
В результате атаки повреждены 5 частных домов и 5 хозяйственных построек.
Изуродованное коммунальное предприятие. Задело автобусную остановку и линии электропередач.
Погибших и травмированных нет.
Сегодня мы писали о том, что в Днепровском районе в результате атаки погиб 54-летний мужчина. На момент удара он ремонтировал автомобиль неподалеку.
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