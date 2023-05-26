Сегодня ночью российские террористы нанесли очередной ракетный и авиационный удар «шахедами» по Украине.

Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях - за прошедшие сутки произошло 22 боевых столкновения.

Всего за прошедшие сутки противник нанес 4 ракетных удара. Есть попадание ракетой из С-300 по дамбе в районе Карловки Донецкой области. Вследствие этого есть большая угроза подтопления других находящихся рядом населенных пунктов.

Кроме того, враг нанес 55 авиационных ударов. В частности, были применены 36 иранских ударных БПЛА «Shahed» — все эти воздушные цели были уничтожены. Зафиксированы и 19 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Ситуация на фронтах

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Сеньковка, Сновск, Гай, Каменская Слобода Черниговской области;

Бачевск, Ходино, Владимировка, Басовка, Александровка и Великая Писаревка Сумской области, а также Стрелка, Красное, Черкасские Тишки, Лукьянцы, Нескучное, Терновая, Волчанск, Чугуновка и Хатное Харьковской.

На Купянском направлении противник не прекращает попыток улучшить тактическое положение. Нанес авиаудары возле Чайковки и Кисловки Харьковской области. В течение суток вел безуспешные наступательные действия в районе Масютовки.

Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Тополи, Фиголовка, Новомлинск, Двуречная, Масютовка, Западное, Кисловка Харьковской области и Новоселовское и Стельмаховка Луганской.

В Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки Луганской области. Здесь же, возле Ивано-Даревки Донецкой области нанес авиаударов.

Артиллерийские обстрелы получили Макеевка, Невское, Диброва и Белогоровка Луганской области и Ивановка, Торское, Верхнекаменное и Спорное Донецкой.

В Бахмутском направлении в течение суток противник продолжает вести наступательные действия в районе Бахмута. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Приволье, Орехово-Василовка, Григоровка, Бахмут, Калиновка, Часов Яр, Ивановское, Ступочки, Предтечино, Константиновка, Белая Гора и Северное Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Красногоровки. Нанес авиационные удары в районе Авдеевки и Водяного. Совершил артиллерийские обстрелы возле Авдеевки, Первомайского и Карловки Донецкой области.

На Марьинском направлении подразделения сил обороны отразили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка. Там же враг задействовал для ударов авиацию. В то же время, вражеским обстрелам подверглись Марьинка и Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении оккупанты обстреляли, в частности, Угледар, Пречистовку и Новоселку.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Нанес авиационные удары в районах Ольговского, Гуляйполя, Новоданиловки Запорожской области и Новоберислава Херсонской.

Совершил обстрелы населенных пунктов Зеленое Поле, Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Гуляйпольское, Чаривное, Малая Токмачка, Новоданиловка, Щербаки, Степное, Каменское и Степногорск Запорожской области;

Никополь в Днепропетровской области (повреждены 7 частных жилых домов); Золотая Балка, Новоалександровка, Гавриловка, Веселое, Казацкое, Львове, Высунка, Белозерка, Антоновка, Велетенское Херсонской области и город Херсон.

Потери врага

Авиация Сил обороны нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника. Также, за прошедшие сутки нашими защитниками сбит вражеский самолет Су-25.

Украинские ракетчики и артиллеристы поразили пункт управления, зенитно-ракетный комплекс, 2 района сосредоточения живой силы, 1 состав боеприпасов, одну радиолокационную станцию и два артиллерийских подразделения на огневых позициях.

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