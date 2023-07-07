Сегодня ночью РФ нанесла очередной удар ударными БпЛА

Российские оккупанты в Украине продолжают сосредоточивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки на этих участках фронта произошло 30 боевых столкновений.

По уточненной информации, за прошедшие сутки РФ нанесла ракетные удары по Украине, применив 11 крылатых ракет «Калибр», 7 из которых были уничтожены украинскими защитниками. 3 вражеских ракет попали по городу Львов и 1 ракета — по частному дому в Черкасской области.

Также, российские оккупанты нанесли 57 авиационных ударов, 4 из которых — иранскими «Шахедами». Все 4 дрона-камикадзе были уничтожены нашей ПВО.

Кроме того, оккупанты совершили 67 обстрелов из РСЗО. В частности, российская армия обстреливала мирные населенные пункты Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областей.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается очень высокой.

Ситуация на фронтах

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено. Определенные подразделения ВС Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Сиверском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационный удар в районе Гатища Харьковской области. В течение суток произвели минометные и артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов, в том числе в районах Старые Вырки, Искрисковщина, Екатериновка, Запсиля Сумской области и Чернещина, Одноробовка, Гоптовка Харьковской области.

На Купянском направлении воины ВСУ стойко держат оборону. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись Красное Первое, Фиголовка, Новомлынск, Двухлетняя, Западное и Кисловка Харьковской области.

На Лиманском направлении в течение суток, при поддержке авиации, противник предпринимал попытки вытеснить наши войска с занимаемых позиций в районе западнее Кармазиновки Луганской области, успеха не имел. Нанес авиационные удары возле Кармазиновки и Невского Луганской области и Тернов, Ивановки и Федоровки Донецкой области. Артиллерийские обстрелы подверглись более 15 населенным пунктам, в частности Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Берестовое, Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника бойцы ВСУ успешно отбили атаки противника в районе населенного пункта Берховка Донецкой области. Враг нанес авиационный удар в районе Ивановского. Вместе с тем, наши воины продолжают вести наступательные действия южнее и севернее города Бахмут, закрепляются на достигнутых рубежах. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 20 населенных пунктов, в том числе Васюковка, Богдановка, Ивановское, Клищиевка, Александро-Шультино, Белая Гора и Дилиевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление русских войск в районе Первомайского Донецкой области. Противник нанес авиаудары в районах Новокалинового и Авдеевки Донецкой области. В то же время, противник совершил артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов, в том числе Керамик, Желане, Бердичи, Авдеевка, Первомайское и Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении, под вражеским огнем артиллерии, ВСУ отразили все вражеские атаки в районе города Марьинка. Враг нанес авиационный удар у Красногоровки. Противник совершил обстрелы более 10 населенных пунктов. Среди них Красногоровка, Георгиевка, Максимилиановка, Острое, Марьинка и Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новомихайловки Донецкой области. Нанес авиационный удар возле Угледара. Совершил обстрелы более 15 населенных пунктов, в частности Благодатное, Угледар, Золотая Нива, Шахтерское и Большая Новоселка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на недопущении продвижения наших войск. Нанес авиационных ударов в районах населенных пунктов Большая Новоселка Донецкой области; Новодаровка, Красная Криница, Новоданиловка Запорожской области и Змиевка, Дачи и Камышаны Херсонской области. Совершил артиллерийские обстрелы более 30 населенных пунктов, в том числе Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Егоровка, Малая Токмачка Запорожской области; Марганецкая община Днепропетровской области; Золотая Балка, Садовое, Антоновка, Приозерное Херсонской области и Херсон. В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

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