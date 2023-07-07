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Сегодня ночью РФ нанесла очередной удар ударными БпЛА

Сегодня 08:30
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Российские оккупанты в Украине продолжают сосредоточивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки на этих участках фронта произошло 30 боевых столкновений.

Новости Днепра про Сегодня ночью РФ нанесла очередной удар ударными БпЛА

По уточненной информации, за прошедшие сутки РФ нанесла ракетные удары по Украине, применив 11 крылатых ракет «Калибр», 7 из которых были уничтожены украинскими защитниками. 3 вражеских ракет попали по городу Львов и 1 ракета — по частному дому в Черкасской области.

Также, российские оккупанты нанесли 57 авиационных ударов, 4 из которых — иранскими «Шахедами». Все 4 дрона-камикадзе были уничтожены нашей ПВО.

Кроме того, оккупанты совершили 67 обстрелов из РСЗО. В частности, российская армия обстреливала мирные населенные пункты Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областей.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается очень высокой.

Ситуация на фронтах

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено. Определенные подразделения ВС Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Сиверском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационный удар в районе Гатища Харьковской области. В течение суток произвели минометные и артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов, в том числе в районах Старые Вырки, Искрисковщина, Екатериновка, Запсиля Сумской области и Чернещина, Одноробовка, Гоптовка Харьковской области.

На Купянском направлении воины ВСУ стойко держат оборону. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись Красное Первое, Фиголовка, Новомлынск, Двухлетняя, Западное и Кисловка Харьковской области.

На Лиманском направлении в течение суток, при поддержке авиации, противник предпринимал попытки вытеснить наши войска с занимаемых позиций в районе западнее Кармазиновки Луганской области, успеха не имел. Нанес авиационные удары возле Кармазиновки и Невского Луганской области и Тернов, Ивановки и Федоровки Донецкой области. Артиллерийские обстрелы подверглись более 15 населенным пунктам, в частности Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Берестовое, Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника бойцы ВСУ успешно отбили атаки противника в районе населенного пункта Берховка Донецкой области. Враг нанес авиационный удар в районе Ивановского. Вместе с тем, наши воины продолжают вести наступательные действия южнее и севернее города Бахмут, закрепляются на достигнутых рубежах. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 20 населенных пунктов, в том числе Васюковка, Богдановка, Ивановское, Клищиевка, Александро-Шультино, Белая Гора и Дилиевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление русских войск в районе Первомайского Донецкой области. Противник нанес авиаудары в районах Новокалинового и Авдеевки Донецкой области. В то же время, противник совершил артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов, в том числе Керамик, Желане, Бердичи, Авдеевка, Первомайское и Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении, под вражеским огнем артиллерии, ВСУ отразили все вражеские атаки в районе города Марьинка. Враг нанес авиационный удар у Красногоровки. Противник совершил обстрелы более 10 населенных пунктов. Среди них Красногоровка, Георгиевка, Максимилиановка, Острое, Марьинка и Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новомихайловки Донецкой области. Нанес авиационный удар возле Угледара. Совершил обстрелы более 15 населенных пунктов, в частности Благодатное, Угледар, Золотая Нива, Шахтерское и Большая Новоселка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на недопущении продвижения наших войск. Нанес авиационных ударов в районах населенных пунктов Большая Новоселка Донецкой области; Новодаровка, Красная Криница, Новоданиловка Запорожской области и Змиевка, Дачи и Камышаны Херсонской области. Совершил артиллерийские обстрелы более 30 населенных пунктов, в том числе Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Егоровка, Малая Токмачка Запорожской области; Марганецкая община Днепропетровской области; Золотая Балка, Садовое, Антоновка, Приозерное Херсонской области и Херсон. В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

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