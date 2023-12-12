Сегодня на Днепропетровщине прогремят громкие взрывы: что произошло

Но, пожалуйста, не игнорируйте тревоги!

Сегодня в 14:00 в производственных целях будет проведен плановый взрыв в карьере «Южный» (Саксаганский, Центрально-Городской районы), а в 15:00 – плановый взрыв в карьере «Глеюватский» ЧАО «ЦГОК» (Покровский район). Производственные взрывы контролируются, причин для беспокойства нет, – отметил он.

Об этом сообщил Александр Вилкул, глава Рады обороны города.

Однако причин для паники нет – они производственные.

Сегодня, 12 декабря, в Кривом Роге в 14:00 и 15:00 прогремят громкие взрывы.

Без паники – все под контролем!

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