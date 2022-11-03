Сегодня многие жители Днепра остались без воды: причина и адреса

Сегодня в Днепре многие жители остались без воды.

Об этом сообщает КП «Днепрводоканал».

Так, из-за повреждения водопровода на ул. Канатной, 60 прекращено водоснабжение:

просп. Пушкина;

просп. Александра Поля;

ул. Владимира Антоновича;

ул. Николая Руденко;

ул. Степана Бандеры;

ул. Юрия Савченко;

ул. Философской;

ул. Кавалерийской;

ул. Канатной;

ул. Романа Шухевича;

ул. Черникова.

Кроме того, в связи с проведением аварийных работ по ул. Халхингольской, 74; просп. Петра Калнышевского, 22 и ул. Научных работников, 111 прекращено водоснабжение:

ул. Ржаной;

ул. Халхингольской;

просп. Петра Калнышевского, 16-34;

пос. Березановка.

Водоснабжение обещают возобновить в течение дня.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре и области снова объявили энергетическую тревогу: возможны отключения света.

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