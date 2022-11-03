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Сегодня многие жители Днепра остались без воды: причина и адреса

Сегодня 11:53
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Сегодня в Днепре многие жители остались без воды.

Новости Днепра про Сегодня многие жители Днепра остались без воды: причина и адреса

Об этом сообщает КП «Днепрводоканал».

Так, из-за повреждения водопровода на ул. Канатной, 60 прекращено водоснабжение:

  • просп. Пушкина;
  • просп. Александра Поля;
  • ул. Владимира Антоновича;
  • ул. Николая Руденко;
  • ул. Степана Бандеры;
  • ул. Юрия Савченко;
  • ул. Философской;
  • ул. Кавалерийской;
  • ул. Канатной;
  • ул. Романа Шухевича;
  • ул. Черникова.

Новости Днепра про Сегодня многие жители Днепра остались без воды: причина и адреса

Кроме того, в связи с проведением аварийных работ по ул. Халхингольской, 74; просп. Петра Калнышевского, 22 и ул. Научных работников, 111 прекращено водоснабжение:

  • ул. Ржаной;
  • ул. Халхингольской;
  • просп. Петра Калнышевского, 16-34;
  • пос. Березановка.

Новости Днепра про Сегодня многие жители Днепра остались без воды: причина и адреса

Водоснабжение обещают возобновить в течение дня.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре и области снова объявили энергетическую тревогу: возможны отключения света.

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