Сегодня многие жители Днепра остались без воды: причина и адреса

Об этом сообщает КП «Днепрводоканал».
Так, из-за повреждения водопровода на ул. Канатной, 60 прекращено водоснабжение:
Кроме того, в связи с проведением аварийных работ по ул. Халхингольской, 74; просп. Петра Калнышевского, 22 и ул. Научных работников, 111 прекращено водоснабжение:
Водоснабжение обещают возобновить в течение дня.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре и области снова объявили энергетическую тревогу: возможны отключения света.
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В Днепре и области снова возможны стабилизационные отключения электроэнергии.
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