Сегодня ему б исполнилось 38: в бою за Украину погиб Защитник из Каменского

Сергей Седых родился 17 октября 1984 года в Днепродзержинске. В 2004 году окончил Днепродзержинский индустриальный техникум, в 2007 году – Днепродзержинский государственный технический университет.
Работал на Днепровском металлургическом комбинате. В начале марта пошел защищать Украину от захватчиков. У Сергея остались дочь и мать.
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