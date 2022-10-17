Сегодня ему б исполнилось 38: в бою за Украину погиб Защитник из Каменского

В среду, 12 октября, погиб Защитник из Днепропетровской области Седых Сергей Васильевич. Он погиб в Донецкой области в бою.

Сергей Седых родился 17 октября 1984 года в Днепродзержинске. В 2004 году окончил Днепродзержинский индустриальный техникум, в 2007 году – Днепродзержинский государственный технический университет.

Работал на Днепровском металлургическом комбинате. В начале марта пошел защищать Украину от захватчиков. У Сергея остались дочь и мать.

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