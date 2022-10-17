Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Сегодня ему б исполнилось 38: в бою за Украину погиб Защитник из Каменского

Сегодня 10:00
просмотров

В среду, 12 октября, погиб Защитник из Днепропетровской области Седых Сергей Васильевич. Он погиб в Донецкой области в бою.

Новости Днепра про Сегодня ему б исполнилось 38: в бою за Украину погиб Защитник из Каменского

Сергей Седых родился 17 октября 1984 года в Днепродзержинске. В 2004 году окончил Днепродзержинский индустриальный техникум, в 2007 году – Днепродзержинский государственный технический университет.

Работал на Днепровском металлургическом комбинате. В начале марта пошел защищать Украину от захватчиков. У Сергея остались дочь и мать.

Читайте также:

Новости Днепра про Сегодня ему б исполнилось 38: в бою за Украину погиб Защитник из КаменскогоУкраїнська Новости Днепра про Сегодня ему б исполнилось 38: в бою за Украину погиб Защитник из КаменскогоРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Экстренные отключения электричества: где в Днепре и области уже нет света
    Новости Днепра
    Сегодня 10:10
    Экстренные отключения электричества: где в Днепре и области уже нет света

    В Днепре и области начались экстренные отключения света.

    Оккупанты принудительно ставят на учет работников коммунальных служб, — Генштаб
    Новости Днепра
    Сегодня 09:00
    Оккупанты принудительно ставят на учет работников коммунальных служб, — Генштаб

    В Станице Луганской в Луганской области российские оккупанты принудительно поставили…

    Киев утром атаковали дронами: что известно
    Новости Днепра
    Сегодня 08:30
    Киев утром атаковали дронами: что известно

    Российские войска в понедельник утром, 17 октября, вновь атаковали Киев…

    Хорошие утренние новости: наши защитники уничтожили три крылатые ракеты над Днепропетровщиной
    Новости Днепра
    Сегодня 08:00
    Хорошие утренние новости: наши защитники уничтожили три крылатые ракеты над Днепропетровщиной

    Перед рассветом военные ВК «Схід» уничтожили три российские крылатые ракеты…

    Последние новости

    Экстренные отключения электричества: где в Днепре и области уже нет света
    Экстренные отключения электричества: где в Днепре и области уже нет света

    В Днепре и области начались экстренные отключения света.

    Сегодня 10:10
    просмотров
    Как настоящий: кондитер из Днепра изготовил 3D торт в виде бензовоза
    Как настоящий: кондитер из Днепра изготовил 3D торт в виде бензовоза

    В Днепре известный кондитер Дмитрий Никифоренко удивил очередным шедевром.

    Сегодня 09:30
    просмотров
    Оккупанты принудительно ставят на учет работников коммунальных служб, — Генштаб
    Оккупанты принудительно ставят на учет работников коммунальных служб, — Генштаб

    В Станице Луганской в Луганской области российские оккупанты принудительно поставили на воинский учет работников коммунальных служб.

    Сегодня 09:00
    просмотров
    Киев утром атаковали дронами: что известно
    Киев утром атаковали дронами: что известно

    Российские войска в понедельник утром, 17 октября, вновь атаковали Киев иранскими дронами-камикадзе. В ряде регионов прозвучала воздушная тревога.

    Сегодня 08:30
    просмотров
    Хорошие утренние новости: наши защитники уничтожили три крылатые ракеты над Днепропетровщиной
    Хорошие утренние новости: наши защитники уничтожили три крылатые ракеты над Днепропетровщиной

    Перед рассветом военные ВК «Схід» уничтожили три российские крылатые ракеты над регионом.

    Сегодня 08:00
    просмотров
    В Днепре на нескольких улицах в течение пяти дней не будет газа: адреса
    В Днепре на нескольких улицах в течение пяти дней не будет газа: адреса

    З 17 по 21 жовтня у Дніпрі та Дніпровському районі тимчасово обмежать розподіл газу. Усе через проведення ремонтних робіт на системі газопостачання.

    Сегодня 07:15
    просмотров
    Степень редкости 7 из 7: в Украине продали уникальную монету номиналом в 5 копеек
    Степень редкости 7 из 7: в Украине продали уникальную монету номиналом в 5 копеек

    В Украине продали на аукционе монету 5 копеек. Изначально ее цена составляла 4000 грн, но лот удалось реализовать намного дороже – за 7101 грн.

    Сегодня 06:45
    просмотров
    Погода в Днепре в понедельник, 17 октября: немного облачно, но без осадков
    Погода в Днепре в понедельник, 17 октября: немного облачно, но без осадков

    Зонт сегодня не понадобится!

    Сегодня 06:15
    0
    просмотров
    Смертельное ДТП возле Братского: подробности от ГСЧС
    Смертельное ДТП возле Братского: подробности от ГСЧС

    Сегодня, на трассе Борисполь - Днепр - Запорожье около 15 часов произошло смертельное ДТП.

    Вчера 19:30
    просмотров
    Жесткое ДТП на Днепропетровщине: двое погибших
    Жесткое ДТП на Днепропетровщине: двое погибших

    На Днепропетровщине произошло страшное ДТП. Погибли два человека.

    Вчера 18:28
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх