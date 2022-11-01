«Сечі немає терпіти ці борошна»: рф запустила фейковый флешмоб в соцсетях из-за блекаута

Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины. «В украинском сегменте соцсети Twitter и мессенджера Viber зафиксирован провокативный флешмоб #LightOnZelenskyyOff, который подхватили медиа РФ», – говорится в сообщении.
В частности, российские пропагандисты заявляют, что «украинцы запустили флешмоб с хештегом #LightOnZelenskyyOff против политики Зеленского и призывают 1 ноября максимально включить свет».
Однако большинство аккаунтов, которые они назвали «украинцами», в действительности оказались ботами. Это подтверждается переводом русскоязычного текста сообщений на украинский.
На русском месседж, который публикуют боты, звучит так: «Полстраны уже без электропитания, уже мочи нет терпеть эти адские муки!», а на украинском его перевели так: «Пів країни вже без електро харчування, вже сечі немає терпіти ці пекельні борошна!» Таким образом, смысл сообщения потерялся и стал просто смешным.
«Указанный флешмоб – бессмысленная и опасна манипуляция, призванная увеличить нагрузку на украинскую энергосистему для ее полного выхода из строя», – отметили в ЦПД.
Там призвали украинцев экономить электроэнергию, особенно в пиковые часы: 7:00-10:00 и 18:00-23:00.
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