«Усть-Дунайск» в Одесской области продали за 201 миллион гривен.
Об этом сообщает пресс-служба фонда.
Усть-Дунайский порт состоит из трех активов: самого порта в городе Вилково в Одесской области, портопункта «Килия» и базы обслуживания специальных судов лихтеровозов на острове Шабаш.
Порт выставили на продажу в декабре 2022 года. Его стартовая цена — 60 миллионов гривен. Аукцион проводился онлайн в государственной системе «Prozorro. Продажи», в нем участвовало 8 инвесторов. У победителя торгов есть 20 рабочих дней на уплату стоимости лота после завершения аукциона. Только после поступления средств в бюджет будет подписан договор купли-продажи.
Отметим, с начала полномасштабной войны порт приостановил работу, но заработал уже с 1 апреля 2022 года. С тех пор он экспортировал 153 тысячи тонн зерна и импортировал 58,3 тысячи тонн потребительских товаров. Проектная способность порта — 4,1 миллиона тонн.
У него большой потенциал для развития украинского экспорта продовольствия. Но для этого нужны инвестиции, которые может принести частный бизнес, — сказал глава Фонда госимущества Рустем Умеров.
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