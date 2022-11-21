Сделайте запасы: сегодня в Днепре не будет воды (АДРЕССА)

Поэтому воды нет по следующим адресам:

В связи с отключением электричества остановлены ПНС.

В воскресенье, 20 ноября, пожар охватил дом на территории дачного…

Защищая свободу и независимость Украины, во время контратаки в Херсонской…

На Дніпропетровщині молодик пив, знущався з бабусі та погрожував сусідам труною У селищі Васильківка Дніпропетровської області безробітний місцевий житель регулярно пив і в нетверезому стані знущався з своєї бабусі. просмотров

В Генштабе назвали причину частых масштабных воздушных тревог в Украине Частые масштабные воздушные тревоги в Украине, являются следствием полета белорусских истребителей МиГ-31К. Их можно оборудовать гиперзвуковыми ракетами "Кинжал". просмотров

Защищая Украину, погиб Сергей Хвыщук из Криворожского района Защищая свободу и независимость Украины, во время контратаки в Херсонской области погиб житель села Чкаловка Криворожского района Хвыщук Сергей Николаевич. 0 просмотров

В Днепре при пожаре на даче обгорел мужчина (ФОТО) В воскресенье, 20 ноября, пожар охватил дом на территории дачного кооператива «Шинник-2» в Днепре. просмотров

У вокзала в Днепре нашли гранату В Днепре на площади у вокзала была найдена граната. По предварительной информации, боеприпас увидели в биотуалете горожане и вызвали на место происшествия правоохранителей. Полиция выяснила, что корпус гранаты Ф-1 был без запала. Правоохранители устанавливают, кто может быть причастен к инциденту… просмотров