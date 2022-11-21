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Сделайте запасы: сегодня в Днепре не будет воды (АДРЕССА)

Сегодня 09:00
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В связи с отключением электричества остановлены ПНС.

Новости Днепра про Сделайте запасы: сегодня в Днепре не будет воды (АДРЕССА)

Поэтому воды нет по следующим адресам:

просп. Слобожанский, 40-90;
ул. Хмельницкого, 2-33;
просп. Калнышевского, 1-72;
ул. Батумская, 8-64;
ул. Старочумацкая (бывш. Байкальская), 1, 10, 11;
ул. Квитки Цисык (бывш. Гули Королевой), 1-36;
ул. Яркая (бывш. Тверская), 1-41;
ул. Пулковская, 21, 23, 28, 29;
ул. Осенняя, 7-13;
просп. Мира, 35, 43, 49, 55, 63, 71, 75.

Водоснабжение восстановят после подачи электроэнергии.

 

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Новости Днепра про Сделайте запасы: сегодня в Днепре не будет воды (АДРЕССА)Українська Новости Днепра про Сделайте запасы: сегодня в Днепре не будет воды (АДРЕССА)Русский

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