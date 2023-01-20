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  • Сдадут только медику или филологу: как выглядит комната за тысячу гривен в аренду в Днепре (ФОТО)

Сдадут только медику или филологу: как выглядит комната за тысячу гривен в аренду в Днепре (ФОТО)

Сегодня 15:05
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Аренда комнаты стоит на несколько тысяч гривен дешевле, чем аренда однокомнатной квартиры. Это позволяет сэкономить средства не только на съеме жилья, но и на оплате коммунальных услуг. Также комнату легче найти, чем квартиру, на рынке представлено большое количество вариантов за одну и ту же цену, так что есть из чего выбрать. Журналисты dnepr.info собрали подборку самых дешевых комнат в аренду в Днепре.

Новости Днепра про Сдадут только медику или филологу: как выглядит комната за тысячу гривен в аренду в Днепре (ФОТО)

Самая дешевая комната в аренду нашлась на проспекте Гагарина в Днепре. Просят за нее тысячу гривен плюс оплата коммунальных услуг. Жилье находится в двухкомнатной квартире в панельном доме. Среди прочего в комнате есть кондиционер и кладовка. Среди требований к будущему квартиранту – это должна быть «девушка, которая учится или учитель, преподаватель, филология (английский), медик». Хозяин обещает, что будет составлен договор аренды, а в квартире есть вся необходимая бытовая техника.

Новости Днепра про Сдадут только медику или филологу: как выглядит комната за тысячу гривен в аренду в Днепре (ФОТО)

За 1,5 тыс грн можно снять комнату на улице Рабочей. Правда, сдадут ее только парню – таковы требования хозяина квартиры. Арендатору придется также оплачивать коммунальные услуги, которые составляют 300 грн.

Новости Днепра про Сдадут только медику или филологу: как выглядит комната за тысячу гривен в аренду в Днепре (ФОТО)

В 1,8 тыс грн оценивается проживание в комнате в квартире на жилмассиве Тополь-1. Дополнительно нужно будет оплачивать 300 грн за коммунальные услуги. Жилье находится на 10 этаже 16-ти этажного дома. Предпочтение отдается женщине без вредных привычек. В квартире есть бытовая техника и мебель.

Новости Днепра про Сдадут только медику или филологу: как выглядит комната за тысячу гривен в аренду в Днепре (ФОТО)

За 2 тыс грн можно арендовать комнату в квартире на 12 квартале. Находится жилье на среднем этаже панельного дома. Комната закрывается на ключ, в ней есть выход на застекленную лоджию. В квартире есть мебель и техника.

Новости Днепра про Сдадут только медику или филологу: как выглядит комната за тысячу гривен в аренду в Днепре (ФОТО)

За 2,3 тыс грн можно снять комнату в «хрущевке» на проспекте Гагарина. Сдадут ее только женщине. Комната маленькая, в ней есть кровать, телевизор и небольшой шифоньер. Находится квартира на последнем этаже.

Новости Днепра про Сдадут только медику или филологу: как выглядит комната за тысячу гривен в аренду в Днепре (ФОТО)

2,5 тыс грн обойдется комната в квартире на жилмассиве Сокол-1. Квартира находится на последнем этаже панельного дома. Комната с косметическим ремонтом и не очень новой мебелью. Есть выход на лоджию.

Новости Днепра про Сдадут только медику или филологу: как выглядит комната за тысячу гривен в аренду в Днепре (ФОТО)

Столько же просят за комнату в районе улицы Янтарной, на левом берегу Днепра. В комнате есть диван, шифоньер, телевизор и посуда. Квартира находится на третьем этаже 9-ти этажного дома. Ремонт в комнате был очень давно, мебель также покупали лет 35 назад.

Новости Днепра про Сдадут только медику или филологу: как выглядит комната за тысячу гривен в аренду в Днепре (ФОТО)

Аренда комнаты в Самарском районе Днепра обойдется в 3,5 тыс грн. Дополнительно нужно будет оплачивать коммунальные услуги. В квартире проживает хозяйка, сдаст помещение только девушке. Само жилье находится на последнем этаже панельного дома. В комнате косметический ремонт и новая мебель.

Новости Днепра про Сдадут только медику или филологу: как выглядит комната за тысячу гривен в аренду в Днепре (ФОТО)

Снять комнату неподалеку от автовокзала в Днепре обойдется в 4,7 тыс грн. В оплату уже включены коммунальные услуги. В комнате может проживать два человека. Есть свой холодильник, доступен беспроводной интернет.

Новости Днепра про Сдадут только медику или филологу: как выглядит комната за тысячу гривен в аренду в Днепре (ФОТО)

3 тыс грн обойдется проживание в комнате на проспекте Поля. Квартира находится в пятиэтажном доме, на 3 этаже. Есть мебель и техника, комната закрывается на ключ. Квартиранту выделят отдельную полку в холодильнике для хранения продуктов. Коммуналку нужно будет оплачивать пополам со вторым жильцом.

Новости Днепра про Сдадут только медику или филологу: как выглядит комната за тысячу гривен в аренду в Днепре (ФОТО)

 

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Новости Днепра про Сдадут только медику или филологу: как выглядит комната за тысячу гривен в аренду в Днепре (ФОТО)Українська Новости Днепра про Сдадут только медику или филологу: как выглядит комната за тысячу гривен в аренду в Днепре (ФОТО)Русский

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