Сбил мужчину и скрылся: в Днепре разыскивают свидетелей недавнего ДТП на Слобожанском проспекте

Нужна ваша помощь!

В субботу, 28 января, примерно в 19:30 на Слобожанском проспекте, возле ТЦ «Наша Правда», произошла авария.

Там легковушка сбила мужчину, который переходил дорогу. После ДТП водитель скрылся.

Об этом сообщает «Информатор».

На место вызвали скорую и полицию. Пострадавшего госпитализировали, пока он находится в реанимации.

К сожалению, виновника ДТП до сих пор не нашли, поэтому нужна ваша помощь.

Если вы видели момент ДТП или его снял ваш видеорегистратор, то, пожалуйста, сообщите об этом по номеру: (093) 779-54-56.

Важна любая информация!

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