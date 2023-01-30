Сбил мужчину и скрылся: в Днепре разыскивают свидетелей недавнего ДТП на Слобожанском проспекте

В субботу, 28 января, примерно в 19:30 на Слобожанском проспекте, возле ТЦ «Наша Правда», произошла авария.
Там легковушка сбила мужчину, который переходил дорогу. После ДТП водитель скрылся.
Об этом сообщает «Информатор».
На место вызвали скорую и полицию. Пострадавшего госпитализировали, пока он находится в реанимации.
К сожалению, виновника ДТП до сих пор не нашли, поэтому нужна ваша помощь.
Если вы видели момент ДТП или его снял ваш видеорегистратор, то, пожалуйста, сообщите об этом по номеру: (093) 779-54-56.
Важна любая информация!
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