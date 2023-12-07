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СБУшники с Днепропетровщины приобрели роскошный внедорожник за 2,9 миллиона, — СМИ

Сегодня 12:20
просмотров

СБУшники из Днепропетровщины заказали новенький внедорожник за 2,8 миллиона гривен.

Новости Днепра про СБУшники с Днепропетровщины приобрели роскошный внедорожник за 2,9 миллиона, - СМИ

На покупку автомобиля обратили внимание журналисты проекта «Наши деньги».

Как говорится в тендере, опубликованном на сайте госзакупок «Прозорро», 5 декабря прошли торги по результатам которых Управление Службы безопасности Украины в Днепропетровской области заказало ООО «Фольксваген Центр Кривой Рог» легковой автомобиль за 2,88 млн грн.

Получить внедорожник СБУшники должны до 20 декабря. Отмечается, что это автомобиль специализированного назначения ПУ-VWTG-ПС производства ООО «Партек Украина» на базе Volkswagen Touareg 2023 года выпуска.

Новости Днепра про СБУшники с Днепропетровщины приобрели роскошный внедорожник за 2,9 миллиона, - СМИ

Характеристики нового внедорожника:

— цвет — черный «металлик»
— бензиновый двигатель мощностью 340 лошадиных сил
— автоматическая коробка передач
— гарантийный срок – два года
— круиз-контроль
— двухзонный климат-контроль
— ассистент удержания полосы движения
— система распознавания усталости водителя
— передний и задний парктроники
— подушки безопасности водителя и пассажира
— электропривод багажника
— светодиодные матричные фары, светодиодная подсветка салона

Также новенький Volkswagen имеет систему ночного видения – инфракрасную камеру, которая распознает и реагирует на тепло тела на расстоянии до 130 метров. Дополнительно установят громкоговорящее устройство и синий сигнальный светодиодный маячок на магните, который прицепят на крышу.

Журналисты отмечают, что в автосалонах такой внедорожник продают почти за 3 млн гривен.

Деньги на авто взяли из субвенции из местного бюджета государственному на выполнение мероприятий Программы обеспечения общественного порядка и общественной безопасности в Кривом Роге на период до 2025 года, утвержденной решением горсовета №209 от 27 января 2016 года.

Новости Днепра про СБУшники с Днепропетровщины приобрели роскошный внедорожник за 2,9 миллиона, - СМИ

На торги пришел один поставщик, который и получил заказ.

«Фольксваген Центр Кривой Рог» должен поставить автомобиль до 20 декабря.

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Новости Днепра про СБУшники с Днепропетровщины приобрели роскошный внедорожник за 2,9 миллиона, - СМИУкраїнська Новости Днепра про СБУшники с Днепропетровщины приобрели роскошный внедорожник за 2,9 миллиона, - СМИРусский

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