СБУшники с Днепропетровщины приобрели роскошный внедорожник за 2,9 миллиона, — СМИ

На покупку автомобиля обратили внимание журналисты проекта «Наши деньги».
Как говорится в тендере, опубликованном на сайте госзакупок «Прозорро», 5 декабря прошли торги по результатам которых Управление Службы безопасности Украины в Днепропетровской области заказало ООО «Фольксваген Центр Кривой Рог» легковой автомобиль за 2,88 млн грн.
Получить внедорожник СБУшники должны до 20 декабря. Отмечается, что это автомобиль специализированного назначения ПУ-VWTG-ПС производства ООО «Партек Украина» на базе Volkswagen Touareg 2023 года выпуска.
Характеристики нового внедорожника:
— цвет — черный «металлик»
— бензиновый двигатель мощностью 340 лошадиных сил
— автоматическая коробка передач
— гарантийный срок – два года
— круиз-контроль
— двухзонный климат-контроль
— ассистент удержания полосы движения
— система распознавания усталости водителя
— передний и задний парктроники
— подушки безопасности водителя и пассажира
— электропривод багажника
— светодиодные матричные фары, светодиодная подсветка салона
Также новенький Volkswagen имеет систему ночного видения – инфракрасную камеру, которая распознает и реагирует на тепло тела на расстоянии до 130 метров. Дополнительно установят громкоговорящее устройство и синий сигнальный светодиодный маячок на магните, который прицепят на крышу.
Журналисты отмечают, что в автосалонах такой внедорожник продают почти за 3 млн гривен.
Деньги на авто взяли из субвенции из местного бюджета государственному на выполнение мероприятий Программы обеспечения общественного порядка и общественной безопасности в Кривом Роге на период до 2025 года, утвержденной решением горсовета №209 от 27 января 2016 года.
На торги пришел один поставщик, который и получил заказ.
«Фольксваген Центр Кривой Рог» должен поставить автомобиль до 20 декабря.
Читайте также:
Автор:
На днях в тренажерных и спортивных залах Днепра заметили представителей…
Когда произошло возгорание, мужчина был пьян.
В Кривом Роге правоохранители направили в суд два уголовных производства…
Вечная слава Герою!
Никогда такого не было, а вот снова.
На днях в тренажерных и спортивных залах Днепра заметили представителей ТЦК.
В Брянске школьница устроила стрельбу.
Теперь военные могут забронировать билеты на поезд онлайн.
Когда произошло возгорание, мужчина был пьян.
Кофе с корицей –популярный тренд 2023 года. Считается что такой кофе приносит удачу и финансовую прибыль. Пить его принято по четвергам. Эзотерики считают четверг магическим днем для денежных дел, когда энергия процветания достигает своего пика, а различные ритуалы, проведенные в…
В Кривом Роге правоохранители направили в суд два уголовных производства по фактам домашнего насилия.
Вечная слава Герою!
Одевайтесь теплее, друзья!
Житель Кременчуга в Полтавской области обворовывал дальнобойщиков на территории Кировоградской и Днепропетровской областей.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!