СБУ проводит обыски у бизнесмена из Днепра и экс-главы МВД: что известно

Сегодня стало известно, что Служба безопасности Украины вместе с другими правоохранительными органами проводит обыски у экс-главы МВД Арсена Авакова и олигарха из Днепра Игоря Коломойского.

Об этом пишет «Украинская правда».

Так, СБУ и Бюро экономической безопасности проводят обыск в доме у олигарха Игоря Коломойского в Днепре. Отмечается, что расследование касается махинаций вокруг «Укртатнафты» и «Укрнафты».

По информации УП, речь идет о растрате нефтепродуктов на 40 млрд гривен и уклонении от уплаты таможенных платежей на огромные суммы.

Также Служба безопасности Украины и Государственное бюро расследований провели обыски у экс-главы МВД Арсена Авакова. Журналисты отмечают, что дело касается закупки французских вертолетов Airbus.

Этот обыск прокомментировал и сам Аваков:

Закончили обыск по аварии вертолета. Смотрели контракты Airbus 6-летней давности. Естественно, ничего. Контракты же утверждались правительством и парламентом. Корректно вели, хоть и бессмысленно. Формально отработали версию.

Напомним, ранее мы писали, что олигарх из Днепра Игорь Коломойский больше не миллиардер.

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