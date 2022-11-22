СБУ посетила Киево-Печерскую Лавру, где раньше «молились» за Россию

Утром 22 ноября у Киево-Печерской Лавры заметили сотрудников СБУ.
Как позже объяснили сами силовики, СБУ проводит меры безопасности по противодействию подрывной деятельности российских спецслужб в Украине.
В СБУ добавили, что указанные мероприятия в лавре проводят для того, чтобы не допустить там создания ячейки «русского мира». Напомним, ранее Киево-Печерская Лавра попала в скандал из-за того, что верующие во время богослужения пели песню, которая превозносит Россию. В этой связи СБУ начала расследование.
Тогда в Лавре оправдались тем, что это было не богослужение, а песню пели неизвестные активисты, а священник проводивший службу отвлекся на других верующих.
Отметим, что СБУ уже выявляла среди руководства УПЦ (до недавнего времени Московского патриархата) епископов с пророссийскими взглядами. После начала полномасштабной войны некоторые священники УПЦ МП способствовали русским оккупационным войскам.
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Яна Юхименко
Автор:
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