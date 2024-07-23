Сбросили с 11 этажа: стали известны детали смерти женщины, которую нашли у дома Антоновича в Днепре.

На днях у многоэтажки нашли тело 44-летней женщины. Очевидцы сообщали, что умершая выпала с 11 этажа. На место тогда вызвали полицейских.
Как сообщили в полиции, это не был несчастный случай, женщину выбросили из окна умышленно. Известно, что за несколько часов до своей смерти она пришла в гости к знакомому, с которым проводила совместный досуг.
Во время возникшего конфликта мужчина начал душить женщину, а затем выкинул ее через балкон на 11 этаже. После содеянного владелец квартиры ушел спать. От полученных травм пострадавшая погибла на месте.
Подозреваемый — 51-летний горожанин, который в конце прошлого года вышел из мест лишения свободы за аналогичное преступление. Следователи сообщили ему о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного п.13 ч.2 ст.115 УК Украины.
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