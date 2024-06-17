Сборная Украины разгромно проиграла в первом матче на Евро

Завершился первый матч нашей сборной на Евро-2024. К сожалению, на старте чемпионата сборная Украины уступила Румынии в первом матче на Евро с результатом 3:0. Это второе крупнейшее поражение украинцев на уровне Евро.
Голы: Станча, 29, Марин, 53, Дрегуш, 57.
В следующем туре мы сыграем против Словакии, 21 июня, а в заключительном – против Бельгии. Прямо в плей-офф Евро выйдут топ-2 команды группы.
Читайте также:
Автор:
На проигрыш украинской сборной в первом матче отреагировал мэр Днепра.
Трое гребцов из Днепропетровской области стали призерами этапа Кубка мира.
В эту пятницу стартует футбольный чемпионат Европы-2024. В нем будет…
Уже в эту пятницу стартует футбольный турнир Евро-2024 на котором…
Тракторист местной агрофирмы случайно уничтожил курган.
Нелегал из Беларуси скрывался на Днепропетровщине.
Днепропетровская область заняла третье место среди регионов Украины, где чаще всего покупают электрокары
26-летний мужчина жестоко избил подростка.
В Укрэнерго сообщили неприятные новости.
На проигрыш украинской сборной в первом матче отреагировал мэр Днепра.
Люди снова пострадали из-за артобстрела в Никополе.
Электронная трудовая книжка – это цифровой вариант бумажного документа. Ее ввели в Украине не только для уменьшения бумажного документооборота в стране, но и для того, чтобы работник всегда имел доступ к данным про свою трудовую деятельность и наработанный страховой стаж.…
На паркинге ЖК Жуковский в Днепре появился сад.
В Днепре взрослый мужчина ограбил ребенка.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!