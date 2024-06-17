Сборная Украины разгромно проиграла в первом матче на Евро

Первый матч был неудачен для сборной Украины на Евро-2024.

Завершился первый матч нашей сборной на Евро-2024. К сожалению, на старте чемпионата сборная Украины уступила Румынии в первом матче на Евро с результатом 3:0. Это второе крупнейшее поражение украинцев на уровне Евро.

Голы: Станча, 29, Марин, 53, Дрегуш, 57.

В следующем туре мы сыграем против Словакии, 21 июня, а в заключительном – против Бельгии. Прямо в плей-офф Евро выйдут топ-2 команды группы.

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