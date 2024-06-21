Об этом сообщили в Украинской ассоциации футбола.
На 17-й минуте матча Словакия открыла счет.
Первый гол забил Николай Шапаренко на 54 минуте, чем сравнял счет с соперниками.
На 80-й минуте Роман Яремчук забил решающий гол до ворот сборной Словакии.
Сборная Украины победила Словакию в матче Евро-2024 со счётом 2:1.
Это первая победа национальной сборной Украины на Евро-2024. Напомним, перед этим сборная Украины уступила Румынии в первом матче на Евро с результатом 3:0.
Читайте также:
Автор:
Выяснилось, кто совершил акт вандализма на Аскольдовой могиле.
В социальных сетях обнародовали фото обломков от ракет, которые летели…
Неизвестные изуродовали места захоронения Героев Украины на Аскольдовой могиле.
Сегодня, 19 июня, Верховная Рада рассмотрела законопроект о Военной полиции…
Днем враг гасил по Никопольщине и запустил ракету в Кривой Рог.
В ночь с 23 на 24 июня отмечается праздник Ивана Купалы. Наши предки покланялись богу Купала, который был покровителем плодоношения и цветения, отмечали его в день летнего солнцестояния. Но после принятия христианства у праздника появилось новое «название» - в честь…
Днепряне смогут увидеть "Клубничную Луну".
Работники одной из ритуальных служб Днепропетровщины требовали деньги от родственников умерших.
В Днепре временно перекроют движение по улице Князя Владимира Великого.
В Кривом Роге "прилет".
В Верховной Раде предложили переименовать несколько деревень в Днепропетровской области.
В Германии в Кельне проведут масштабный День Днепра.
Жуткий инцидент произошел в Никополе.
Пограничники сорвали "матрасный рейс" жителей Днепропетровщины в Молдову.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!