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Сборная Украины победила Словакию в матче Евро-2024

Сегодня 18:14
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Национальная сборная по футболу одержала победу в матче.

Новости Днепра про Сборная Украины победила Словакию в матче Евро-2024

Об этом сообщили в Украинской ассоциации футбола.

На 17-й минуте матча Словакия открыла счет.

Первый гол забил Николай Шапаренко на 54 минуте, чем сравнял счет с соперниками.

На 80-й минуте Роман Яремчук забил решающий гол до ворот сборной Словакии.

Сборная Украины победила Словакию в матче Евро-2024 со счётом 2:1.

Новости Днепра про Сборная Украины победила Словакию в матче Евро-2024

Это первая победа национальной сборной Украины на Евро-2024. Напомним, перед этим сборная Украины уступила Румынии в первом матче на Евро с результатом 3:0.

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Новости Днепра про Сборная Украины победила Словакию в матче Евро-2024Українська Новости Днепра про Сборная Украины победила Словакию в матче Евро-2024Русский

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