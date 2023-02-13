Сбежала из магазина сладостей: во Львове разыскали 4-летнюю девочку из Кривого Рога

Об этом сообщили в Патрульной полиции.

Во Львове нашли 4-летнюю девочку из Кривого Рога, сбежавшую из магазина сладостей. Так, вместо того, чтобы выбирать конфеты, зефир и другие вкусности, малышка решила созерцать архитектуру города.

Девочка тихонько сбежала из магазина на площади рынок, где была вместе с матерью. Женщина очень испугалась. На помощь ей пришел заместитель командира роты полиции Александр Савицкий. Леночку нашли в 300 метрах от места исчезновения – на Галицкой площади.

Ранее мы писали, что в Никополе полицейские за 15 минут разыскали пропавшего 6-летнего мальчика.

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