«Save Nikopol»: в Париже певец Иван Дорн присоединился к акции в поддержку Никополя

С лета Никопольщина страдает под постоянными обстрелами со стороны Энергодара. Артиллерия, РСЗО, дроны-камикадзе терроризируют мирных жителей.
Сейчас по всему миру украинцы организовывают акции, чтобы привлечь внимание к Никополю и украинским городам, которые страдают от постояннымх обстрелов. 12 октября в Париже состоялся концерт ТНМК в поддержку Украины. В толпе заметили певца Ивана Дорна, присоединившегося к акции с табличкой с надписью «Save Nikopol».
Об этом рассказала украинка Анастасия в своем инстаграме @shulishovna .
Читайте также:
Автор:
Российские оккупанты продолжают терроризировать Днепропетровщину.
Этот отопительный сезон будет очень тяжелым для Днепропетровщины и всей…
Светлая память!
В ходе обстрела Никополя вечером 11 октября пострадала 6-летняя девочка…
Маленькую девочку он повел с собой в туалет.
Национальный банк Украины с 1 января будет постепенно изымать из обращения старые денежные банкноты номиналами 5, 10, 20 и 100 гривен образцов 2003 – 2007 годов.
Проспект Гагарина в Днепре по праву может считаться «студенческим районом» города. Тут находится большое количество вузов и общежитий. Дома тут в основном «хрущевки», но есть и высотные. А среди тех, кто хочет снять квартиру на проспекте – в основном абитуриенты…
Украинская власть уверяет, что страна уже готова к отопительному сезону.
В Днепре мужчина с нарушением слуха испугался кактуса.
Сегодня, 13 октября, некоторые жители Днепра остались без воды.
Российские оккупанты продолжают терроризировать Днепропетровщину.
В ночь на 13 октября россияне снова обстреливали Никополь.
Важная информация!
У неділю, 9 жовтня, загинув Захисник з Дніпропетровської області Семенов Євгеній Анатолійович. Він був солдатом 54-ї окремої механізованої бригади ЗСУ. Чоловіку було 44 роки.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!