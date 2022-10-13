«Save Nikopol»: в Париже певец Иван Дорн присоединился к акции в поддержку Никополя

В Париже украинцы устроили акцию в поддержку Никополя.

С лета Никопольщина страдает под постоянными обстрелами со стороны Энергодара. Артиллерия, РСЗО, дроны-камикадзе терроризируют мирных жителей.

Сейчас по всему миру украинцы организовывают акции, чтобы привлечь внимание к Никополю и украинским городам, которые страдают от постояннымх обстрелов. 12 октября в Париже состоялся концерт ТНМК в поддержку Украины. В толпе заметили певца Ивана Дорна, присоединившегося к акции с табличкой с надписью «Save Nikopol».

Об этом рассказала украинка Анастасия в своем инстаграме @shulishovna .

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