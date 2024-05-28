Самый маленький в истории: в Украине приготовили микроборщ

Самый маленький борщ в Украине приготовил известный повар.

В «Сильпо» установили гастрономический рекорд на самый маленький в истории Украины борщ.

Микроборщик объемом 7 мл сварил шеф-повар Николай Ильин.

Рекорд был зафиксирован и внесен в Национальный реестр рекордов Украины. Эксперты, фиксировавшие рекорд, заверили, что борщ получился наваристым и по вкусу не отличался от блюда стандартного размера.

Создатель микроборща рассказал, что для приготовления блюда использовал микрокотел вместимостью 7 мл. Чтобы борщ удался более насыщенным, повар заранее приготовил мясной микробульон, а еще запек морковку и свеклу в печи.

Рецепт микроборщика:

Время приготовления – 30 минут.

Ингредиенты:

свинина – 0,6 г

вода – 4 г

картофель – 0,5 г

капуста белая – 0,4 г

свекла отварная – 0,8 г

морковь отварная – 0,3 г

томатная паста – 0,3 г

лук репчатый – 0,2 г

соль – 0,02 г

сахар – 0,02 г

перец черный молотый – 0,005 г

масло растительное – 0,1 г

чеснок – 0,1г

зелень – 0,1 г

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