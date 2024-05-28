Самый маленький в истории: в Украине приготовили микроборщ

В «Сильпо» установили гастрономический рекорд на самый маленький в истории Украины борщ.
Микроборщик объемом 7 мл сварил шеф-повар Николай Ильин.
Рекорд был зафиксирован и внесен в Национальный реестр рекордов Украины. Эксперты, фиксировавшие рекорд, заверили, что борщ получился наваристым и по вкусу не отличался от блюда стандартного размера.
Создатель микроборща рассказал, что для приготовления блюда использовал микрокотел вместимостью 7 мл. Чтобы борщ удался более насыщенным, повар заранее приготовил мясной микробульон, а еще запек морковку и свеклу в печи.
Рецепт микроборщика:
Время приготовления – 30 минут.
Ингредиенты:
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