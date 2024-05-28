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Самый маленький в истории: в Украине приготовили микроборщ

Сегодня 13:10
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Самый маленький борщ в Украине приготовил известный повар.

Новости Днепра про Самый маленький в истории: в Украине приготовили микроборщ

В «Сильпо» установили гастрономический рекорд на самый маленький в истории Украины борщ.

Микроборщик объемом 7 мл сварил шеф-повар Николай Ильин.

Рекорд был зафиксирован и внесен в Национальный реестр рекордов Украины. Эксперты, фиксировавшие рекорд, заверили, что борщ получился наваристым и по вкусу не отличался от блюда стандартного размера.

Новости Днепра про Самый маленький в истории: в Украине приготовили микроборщ

Создатель микроборща рассказал, что для приготовления блюда использовал микрокотел вместимостью 7 мл. Чтобы борщ удался более насыщенным, повар заранее приготовил мясной микробульон, а еще запек морковку и свеклу в печи.

Новости Днепра про Самый маленький в истории: в Украине приготовили микроборщ

Рецепт микроборщика:

Время приготовления – 30 минут.

Ингредиенты:

  • свинина – 0,6 г
  • вода – 4 г
  • картофель – 0,5 г
  • капуста белая – 0,4 г
  • свекла отварная – 0,8 г
  • морковь отварная – 0,3 г
  • томатная паста – 0,3 г
  • лук репчатый – 0,2 г
  • соль – 0,02 г
  • сахар – 0,02 г
  • перец черный молотый – 0,005 г
  • масло растительное – 0,1 г
  • чеснок – 0,1г
  • зелень – 0,1 г

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