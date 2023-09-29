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  • Самый дорогой обогреватель этой осени: покупатели массово жалуются на новенький iPhone 15

Самый дорогой обогреватель этой осени: покупатели массово жалуются на новенький iPhone 15

Сегодня 17:40
просмотров

Стоят эти "яблочные" новинки от 42500 до 83500 тыс. гривен.

Новости Днепра про Самый дорогой обогреватель этой осени: покупатели массово жалуются на новенький iPhone 15

В середине сентября Apple официально представила линейку iPhone 15, а уже 22 сентября в мире стартовала продажа четырех новых моделей – iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max.

Но со временем тысячи людей, купивших новенькие гаджеты, начали жаловаться на то, что они сильно перегреваются. По словам покупателей, iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max нагреваются во время использования настолько, что их невозможно держать в руках. А есть покупатели, утверждающие, что смартфон нагревается даже тогда, когда им не пользуешься.

Об этом пишут СМИ.

Аналитик Мин-Чи Куо объясняет проблемы с нагревом серии iPhone 15 Pro новой легкой конструкцией, которая может рассеивать тепло не так хорошо, как предыдущие модели. Вероятно, также проблемой является новый титановый корпус (им оснащены только Pro и Pro Max), ведь титан плохо проводит тепло. Отметим, Apple сделала титановый корпус ключевым пунктом продаж своих новых устройств, рекламируя его как «тот же сплав, который используют космические корабли для миссий на Марс».

По словам Мин-Чи Куо, Apple может решить проблему с нагреванием с помощью обновлений программного обеспечения, но улучшения могут быть ограничены, если не снизить производительность процессора.

Со своей стороны, на странице службы поддержки клиентов Apple сообщили, что телефоны «могут нагреваться», когда их настраивают впервые, используют беспроводную зарядку или играют в игры с интенсивной графикой. Больше комментариев от компании пока не было.

Отметим, стоят эти «яблочные» новинки от 42500 до 83500 тыс. гривен.

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Новости Днепра про Самый дорогой обогреватель этой осени: покупатели массово жалуются на новенький iPhone 15Українська Новости Днепра про Самый дорогой обогреватель этой осени: покупатели массово жалуются на новенький iPhone 15Русский

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