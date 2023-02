Самые популярные песни Днепра: ТОП-10 треков и исполнителей за последнюю неделю

Журналисты dnepr.info составили ТОП песен, которые сейчас слушают в Днепре. На пике популярности – исполнители зарубежных хитов на английском языке. Для составления ТОП-10 мы использовали сервис Shazam.

На первом месте по популярности – песня Miley Cyrus «Flowers» о девушке, которая ушла от парня, потому что он недостаточно сильно ее любил, и сама может купить себе цветы.

На второй танцевальний трек от исполнительницы Creeds «Push up»

Третье досталось DJ Belite и его песне «All Eyes on Me», которую когда-то пел репер 2Pac.

Четвертое и украинского исполнителя Adam, и его песни «Повільно». Сейчас певец, как и многие другие исполнители, защищает Украину в рядах ВСУ.

Пятое досталось A.V.G & Tatar и треку «Ножевой».

Довольно популярный в Днепре новый трек Мадонны под названием «Back That Up To The Beat».

Третье место с конца занимает трек «Чекає вдома» в исполнении молодого украинского певца Yaktak.

На девятом месте узбекский исполнитель Misha Xramovi и композиция «Gaichte».

Замыкает ТОП-10 украинский певец Wellboy с песней «Додому».

