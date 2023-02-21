На первом месте по популярности – песня Miley Cyrus «Flowers» о девушке, которая ушла от парня, потому что он недостаточно сильно ее любил, и сама может купить себе цветы.
На второй танцевальний трек от исполнительницы Creeds «Push up»
Третье досталось DJ Belite и его песне «All Eyes on Me», которую когда-то пел репер 2Pac.
Четвертое и украинского исполнителя Adam, и его песни «Повільно». Сейчас певец, как и многие другие исполнители, защищает Украину в рядах ВСУ.
https://www.youtube.com/watch?v=rdZcvBvIzMU
Пятое досталось A.V.G & Tatar и треку «Ножевой».
Довольно популярный в Днепре новый трек Мадонны под названием «Back That Up To The Beat».
Третье место с конца занимает трек «Чекає вдома» в исполнении молодого украинского певца Yaktak.
На девятом месте узбекский исполнитель Misha Xramovi и композиция «Gaichte».
Замыкает ТОП-10 украинский певец Wellboy с песней «Додому».
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