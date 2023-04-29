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  • Самому маленькому полтора года: в результате ракетного удара по Умани погибли 5 детей

Самому маленькому полтора года: в результате ракетного удара по Умани погибли 5 детей

Сегодня 10:44
просмотров

В Умани продолжаются поисково-спасательные работы на месте вчерашнего ракетного удара рф.

Новости Днепра про Самому маленькому полтора года: в результате ракетного удара по Умани погибли 5 детей

По состоянию на утро 29 апреля известно о 23 погибших.

Как сообщил Игорь Клименко, глава МВД, в процессе идентификации выяснилось, что погибли 5 детей: двое мальчиков (полтора и 16 лет) и три девочки (8, 11 и 14 лет). Без вести пропавшей считается одна женщина. Поиски продолжаются.

Кроме того, ранения получили 18 человек, из них 9 госпитализированы. Спасены 17 человек, из которых 3 ребенка.

Новости Днепра про Самому маленькому полтора года: в результате ракетного удара по Умани погибли 5 детей

Новости Днепра про Самому маленькому полтора года: в результате ракетного удара по Умани погибли 5 детей

В Умани на месте работает ДНК-лаборатория для идентификации тел погибших. Все родные и близкие граждан, проживавших в поврежденном доме, могут обратиться, чтобы предоставить свой ДНК-образец для сравнения анализа, — говорится в сообщении Национальной полиции.

Спасательная операция на месте ракетного удара продолжается.

Не простим! Отомстим!

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Новости Днепра про Самому маленькому полтора года: в результате ракетного удара по Умани погибли 5 детейУкраїнська Новости Днепра про Самому маленькому полтора года: в результате ракетного удара по Умани погибли 5 детейРусский

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