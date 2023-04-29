Самому маленькому полтора года: в результате ракетного удара по Умани погибли 5 детей

По состоянию на утро 29 апреля известно о 23 погибших.
Как сообщил Игорь Клименко, глава МВД, в процессе идентификации выяснилось, что погибли 5 детей: двое мальчиков (полтора и 16 лет) и три девочки (8, 11 и 14 лет). Без вести пропавшей считается одна женщина. Поиски продолжаются.
Кроме того, ранения получили 18 человек, из них 9 госпитализированы. Спасены 17 человек, из которых 3 ребенка.
В Умани на месте работает ДНК-лаборатория для идентификации тел погибших. Все родные и близкие граждан, проживавших в поврежденном доме, могут обратиться, чтобы предоставить свой ДНК-образец для сравнения анализа, — говорится в сообщении Национальной полиции.
Спасательная операция на месте ракетного удара продолжается.
Не простим! Отомстим!
Читайте также:
Автор:
Площадь возгорания составила более тысячи квадратных метров.
В Умани выросло количество погибших в результате ракетного удара по…
Городской голова прокомментировал утреннюю атаку РФ.
Сегодня ранним утром россияне атаковали Днепр ракетами.
Площадь возгорания составила более тысячи квадратных метров.
Согласно прогнозам синоптиков, на протяжении всего дня небо в Днепре будет облачным.
29 ноября Олег погиб. Ему было 36 лет.
Вдвічі більше людей стало навіть після відкриття.
Сегодня по состоянию на 18:00 из-за ремонтных работ жители одной из улиц Днепра остались без воды.
Около McDonald's на Победе произошло ДТП.
В Днепре в центре города "античный" архитектурный артефакт упал прямо с неба.
Текущим ремонтом начали обновлять тротуар бульвара Славы.
В Умани в результате ночной ракетной атаки по городу погибли 21 человек.
Полицейские разыскивают мать.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!