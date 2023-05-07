Самочувствие ухудшится: Землю накроют мощные магнитные бури из-за странного взрыва на Солнце

Магнитные бури в мае 2023 года:
Особенно осторожными в эти даты стоит быть метеочувствительным людям, пожилым, а также тем, кто имеет определенные хронические проблемы со здоровьем, в частности, сердечно-сосудистые заболевания.
Что вы можете чувствовать в период магнитных бурь:
В период магнитных бурь уделите своему здоровью особое внимание. Не нагружайте себя ни физически, ни психологически. Старайтесь ложиться раньше спать. Ограничьте употребление кофе и алкоголя, а вместо этого пейте травяной чай. Сильно острая, соленая и сладкая пища тоже не рекомендована. Поддерживайте водный баланс и не забывайте о минимальных активностях, например, зарядка или пробежка утром.
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