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  • Самочувствие ухудшится: Землю накроют мощные магнитные бури из-за странного взрыва на Солнце

Самочувствие ухудшится: Землю накроют мощные магнитные бури из-за странного взрыва на Солнце

Сегодня 14:52
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В мае планируется серия мощных магнитных бурь, которые накроют Землю из-за неизвестного взрыва на Солнце. Эти периоды будут особенно опасными для определенных категорий, однако плохое самочувствие и слабость могут настигнуть даже абсолютно здоровых людей.

Новости Днепра про Самочувствие ухудшится: Землю накроют мощные магнитные бури из-за странного взрыва на Солнце

Магнитные бури в мае 2023 года:

  • 11 мая начнется мощная и затяжная буря, которая продлится вплоть до 17 мая включительно.
  • С 20 по 25 мая включительно после этого прогнозируется магнитная буря средней силы.
  • 28 мая еще одна мощная буря, которой присвоен «красный» уровень интенсивности, но продлится она только один день.

Особенно осторожными в эти даты стоит быть метеочувствительным людям, пожилым, а также тем, кто имеет определенные хронические проблемы со здоровьем, в частности, сердечно-сосудистые заболевания.

Что вы можете чувствовать в период магнитных бурь:

  • Головная боль, головокружение, рассеянность
  • Учащенное сердцебиение, скачки артериального давления
  • Сонливость, повышенная утомляемость, нарушение концентрации
  • Тошнота, слабость, проблемы с желудком, аппетитом
  • Нарушение сна — сонливость, бессонница
  • Раздражительность, агрессия, склонность к конфликтам
  • Повышенная тревожность, апатия, депрессивные состояния
  • Обострение хронических заболеваний
  • Ломота в мышцах, костях, местах старых переломов и травм

В период магнитных бурь уделите своему здоровью особое внимание. Не нагружайте себя ни физически, ни психологически. Старайтесь ложиться раньше спать. Ограничьте употребление кофе и алкоголя, а вместо этого пейте травяной чай. Сильно острая, соленая и сладкая пища тоже не рекомендована. Поддерживайте водный баланс и не забывайте о минимальных активностях, например, зарядка или пробежка утром.

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Новости Днепра про Самочувствие ухудшится: Землю накроют мощные магнитные бури из-за странного взрыва на СолнцеУкраїнська Новости Днепра про Самочувствие ухудшится: Землю накроют мощные магнитные бури из-за странного взрыва на СолнцеРусский

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