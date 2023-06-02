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Самбистка с Днепровщины завоевала золото в Сербии

Сегодня 21:15
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Изабелла Лось – самбистка из Кривого Рога представила Украину на соревнованиях в Белграде и завоевала золото.

Новости Днепра про Самбистка с Днепровщины завоевала золото в Сербии

Самбистка из Кривого Рога Изабелла Лось стала победительницей Европейских школьных игр единоборств в Сербии. Об этом сообщили в Терновском районном совете города.

По данным из горсовета, девушка добыла в борьбе золото в весовой категории +70 кг. Она является воспитанницей детско-юношеской спортивной школы №7. Ее тренирует преподаватель Сергей Шпилев.

С 27 мая по 4 июня 2023 г. в Белграде (Сербия) проходят Европейские открытые школьные игры единоборств.

Новости Днепра про Самбистка с Днепровщины завоевала золото в Сербии

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