Самая дорогая подставка в мире: в Днепре двери магазина подпирают iPhone (ФОТО)

Один из магазинов возле Мост-Сити начал подпирать дверь iPhone. На это обратили внимание прохожие, которые сфотографировали диковинку и поделились фото в соцсетях.
Гаджет, напоминающий iPhone, поставили под длинную ручку двери, чтобы та не закрывалась. Днепряне шутят, что в преддверии выпуска нового флагмана от Apple старые модели становятся неактуальными, поэтому для телефонов находят новое применение.
Комментаторы предполагают, что таким образом магазин ведет скрытую съемку, или это все же макет iPhone или чехол от гаджета, очень его напоминающий.
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