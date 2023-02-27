Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Самая чистая река, последний бой Святослава и начало Освободительной войны: ТОП-10 неизвестных фактов о Днепре и области

Самая чистая река, последний бой Святослава и начало Освободительной войны: ТОП-10 неизвестных фактов о Днепре и области

Сегодня 13:07
просмотров

Сегодня Днепропетровская область празднует 91 год со дня ее основания. Она была образована в 1932 году в результате административно-территориальной реформы и стала одной из пяти первых областей в Украине. В область входит 20 городов в числе которых и областной центр Днепр. В связи с этим журналисты dnepr.info собрали самые интересные факты о Днепре и области.

Новости Днепра про Самая чистая река, последний бой Святослава и начало Освободительной войны: ТОП-10 неизвестных фактов о Днепре и области

Протекающая в Днепропетровской области река Орель считается самой чистой рекой в Европе.

Новости Днепра про Самая чистая река, последний бой Святослава и начало Освободительной войны: ТОП-10 неизвестных фактов о Днепре и области

Метро в Днепре считается самым коротким в Европе. Его протяженность всего  7,8 км. Набережная в Днепре напротив, является самой длинной в Европе, суммарно ее длина составляет 23 км.

Новости Днепра про Самая чистая река, последний бой Святослава и начало Освободительной войны: ТОП-10 неизвестных фактов о Днепре и области

В области насчитывается около 50% общегосударственных запасов полезных ископаемых.

В некоторых промышленных городах области можно встретить болотную черепаху. Она внесена в Красную книгу и во многих странах уже не водится.

Новости Днепра про Самая чистая река, последний бой Святослава и начало Освободительной войны: ТОП-10 неизвестных фактов о Днепре и области

Неподалеку от Днепра находится место, где согласно народным легендам состоялся последний бой князя Святослава Игоревича с печенегами.

Новости Днепра про Самая чистая река, последний бой Святослава и начало Освободительной войны: ТОП-10 неизвестных фактов о Днепре и области

На Монастырском острове в Днепре, согласно легендам, успела побывать и княгиня Ольга, когда плыла на крещенье в Константинополь.

Новости Днепра про Самая чистая река, последний бой Святослава и начало Освободительной войны: ТОП-10 неизвестных фактов о Днепре и области

На территории области находится самый высокий курган в степной Евразии – Нечаев или Гегелина Могина. Его высота составляет более 15 метров. Также на Днепропетровщине  в 1971 году в скифском кургане Толстая Могила было найдено украшение Золотая пектораль. Это была одна из самых громких археологических находок прошлого века. Вес украшения – более 1 кг. Считается, что изготовили пектораль во второй четверти 4-го века до н.э в Афинах.

Новости Днепра про Самая чистая река, последний бой Святослава и начало Освободительной войны: ТОП-10 неизвестных фактов о Днепре и области

Именно с территории Днепропетровской области, а точнее – с Никополя началась Освободительная война Богдана Хмельницкого 1648-1654 годов. Также в Никополе Богдан Хмельницкий был избран гетьманом.

Новости Днепра про Самая чистая река, последний бой Святослава и начало Освободительной войны: ТОП-10 неизвестных фактов о Днепре и области

За более чем 30 лет независимости Украины два Президента страны – из Днепропетровской области.

Через область проходит самый длинный в мире беспосадочный пассажирский авиамаршрут Нью-Йорк-Сингапур. В небе самолет находится более 18 часов. Пока в Украине длится полномасштабная война полеты цивильных лайнеров запрещены над нашей страной, но после нашей победы через небо области снова начнет курсировать этот рейс.

Читайте также:

 

 

Новости Днепра про Самая чистая река, последний бой Святослава и начало Освободительной войны: ТОП-10 неизвестных фактов о Днепре и областиУкраїнська Новости Днепра про Самая чистая река, последний бой Святослава и начало Освободительной войны: ТОП-10 неизвестных фактов о Днепре и областиРусский

Автор:


# # # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В Днепре во время игры в баскетбол скончался 26-летний парень
    Новости Днепра
    Сегодня 12:36
    В Днепре во время игры в баскетбол скончался 26-летний парень

    В Днепре во время баскетбольного матча погиб мужчина.

    В Днепре на выходных снова будут бесплатно пускать в ботсад
    Новости Днепра
    Сегодня 11:55
    В Днепре на выходных снова будут бесплатно пускать в ботсад

    В Днепре снова будет работать ботсад на выходных.

    Схватил за волосы: в Днепре пьяный пациент напал на фельдшерку
    Новости Днепра
    Сегодня 10:59
    Схватил за волосы: в Днепре пьяный пациент напал на фельдшерку

    В Днепре нетрезвый пациент напал на женщину.

    В Днепре под колесами электрички погиб 28-летний мужчина: подробности от полиции
    Новости Днепра
    Сегодня 10:42
    В Днепре под колесами электрички погиб 28-летний мужчина: подробности от полиции

    Вчера, 26 февраля, в Днепре произошел несчастный случай.

    Последние новости

    В Днепре во время игры в баскетбол скончался 26-летний парень
    В Днепре во время игры в баскетбол скончался 26-летний парень

    В Днепре во время баскетбольного матча погиб мужчина.

    Сегодня 12:36
    просмотров
    В Днепре на выходных снова будут бесплатно пускать в ботсад
    В Днепре на выходных снова будут бесплатно пускать в ботсад

    В Днепре снова будет работать ботсад на выходных.

    Сегодня 11:55
    просмотров
    Уже работает: подать заявление на брак теперь можно через портал “Дія”
    Уже работает: подать заявление на брак теперь можно через портал “Дія”

    На портале "Дія" теперь можно подать заявление о регистрации брака онлайн - процесс подачи заявления длится менее 15 минут.

    Сегодня 11:19
    1
    просмотров
    Схватил за волосы: в Днепре пьяный пациент напал на фельдшерку
    Схватил за волосы: в Днепре пьяный пациент напал на фельдшерку

    В Днепре нетрезвый пациент напал на женщину.

    Сегодня 10:59
    просмотров
    В Днепре под колесами электрички погиб 28-летний мужчина: подробности от полиции
    В Днепре под колесами электрички погиб 28-летний мужчина: подробности от полиции

    Вчера, 26 февраля, в Днепре произошел несчастный случай.

    Сегодня 10:42
    1
    просмотров
    Вылетел в кювет и перевернулся: в Днепропетровской области произошло ДТП с пострадавшими
    Вылетел в кювет и перевернулся: в Днепропетровской области произошло ДТП с пострадавшими

    На Днепропетровщине произошло ДТП.

    Сегодня 10:19
    просмотров
    В Украине зафиксировали землетрясение: что известно и почувствовали ли его жители Днепра
    В Украине зафиксировали землетрясение: что известно и почувствовали ли его жители Днепра

    В ночь на 27 февраля некоторые жители Закарпатской области почувствовали незначительные толчки – было зафиксировано землетрясение магнитудой 3,3 балла по шкале Рихтера.

    Сегодня 10:02
    0
    просмотров
    Переселенцам в Украине изменят условия регистрации: особенно это касается детей
    Переселенцам в Украине изменят условия регистрации: особенно это касается детей

    У некоторых переселенцев, не выехавших за границу и оставшихся в Украине, возникли проблемы с предоставлением статуса ВПЛ. Особенно это касается детей, у которых еще нет собственного паспорта.

    Сегодня 10:00
    0
    просмотров
    Ситуация со светом, теплом и водой в Днепре на утро 27 февраля — официально
    Ситуация со светом, теплом и водой в Днепре на утро 27 февраля — официально

    В понедельник, 27 февраля, по состоянию на 06:00 в Днепре коммунальное хозяйство работает стабильно. Объекты критической инфраструктуры, медицинские учреждения и горожане с теплом и водой.

    Сегодня 09:30
    просмотров
    Россияне ночью обстреляли Никополь из тяжелой артиллерии: какие последствия
    Россияне ночью обстреляли Никополь из тяжелой артиллерии: какие последствия

    Оккупанты ночью 27 февраля дважды обстреляли из тяжелой артиллерии Никопольский район Днепропетровской области.

    Сегодня 09:00
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх