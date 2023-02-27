Самая чистая река, последний бой Святослава и начало Освободительной войны: ТОП-10 неизвестных фактов о Днепре и области

Сегодня Днепропетровская область празднует 91 год со дня ее основания. Она была образована в 1932 году в результате административно-территориальной реформы и стала одной из пяти первых областей в Украине. В область входит 20 городов в числе которых и областной центр Днепр. В связи с этим журналисты dnepr.info собрали самые интересные факты о Днепре и области.

Протекающая в Днепропетровской области река Орель считается самой чистой рекой в Европе.

Метро в Днепре считается самым коротким в Европе. Его протяженность всего 7,8 км. Набережная в Днепре напротив, является самой длинной в Европе, суммарно ее длина составляет 23 км.

В области насчитывается около 50% общегосударственных запасов полезных ископаемых.

В некоторых промышленных городах области можно встретить болотную черепаху. Она внесена в Красную книгу и во многих странах уже не водится.

Неподалеку от Днепра находится место, где согласно народным легендам состоялся последний бой князя Святослава Игоревича с печенегами.

На Монастырском острове в Днепре, согласно легендам, успела побывать и княгиня Ольга, когда плыла на крещенье в Константинополь.

На территории области находится самый высокий курган в степной Евразии – Нечаев или Гегелина Могина. Его высота составляет более 15 метров. Также на Днепропетровщине в 1971 году в скифском кургане Толстая Могила было найдено украшение Золотая пектораль. Это была одна из самых громких археологических находок прошлого века. Вес украшения – более 1 кг. Считается, что изготовили пектораль во второй четверти 4-го века до н.э в Афинах.

Именно с территории Днепропетровской области, а точнее – с Никополя началась Освободительная война Богдана Хмельницкого 1648-1654 годов. Также в Никополе Богдан Хмельницкий был избран гетьманом.

За более чем 30 лет независимости Украины два Президента страны – из Днепропетровской области.

Через область проходит самый длинный в мире беспосадочный пассажирский авиамаршрут Нью-Йорк-Сингапур. В небе самолет находится более 18 часов. Пока в Украине длится полномасштабная война полеты цивильных лайнеров запрещены над нашей страной, но после нашей победы через небо области снова начнет курсировать этот рейс.

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