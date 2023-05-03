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Салюты, петарды, громкая музыка и ремонты ночью под запретом: президент подписал закон

Сегодня 16:26
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В Украине запретили пиротехнику и шумную музыку ночью.

Новости Днепра про Салюты, петарды, громкая музыка и ремонты ночью под запретом: президент подписал закон

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект, запрещающий использование фейерверков. Его нардепы приняли еще в апреле, но теперь закон окончательно принят и вступит в силу через шесть месяцев.

Законопроект №7438 предусматривает запрет на продажу пиротехнических изделий — салютов и петард. Исключение — фейерверки класса F1, которые имеют очень низкий уровень опасности и незначительный уровень шума, не превышающий 60 дБ.

Что интересно, в законе есть уточнения о нормах по уменьшению шума. Теперь нельзя включать громкую музыку и проводить ремонтные работы в домах в ночное время и выходные дни.

Проведение на защищенных объектах ремонтных работ, сопровождающихся шумом, запрещается в рабочие дни с 21 до 8 часов, а в праздничные и нерабочие дни – круглосуточно, – говорится в тексте закона.

Указывается, что органы исполнительной власти, местного самоуправления, предприятия, учреждения, организации и граждане должны следить за тем, чтобы шум от музыки или ремонта не превышал установленные медико-санитарные нормы. Это касается:

  • помещений жилых домов и на придомовой территории;
  • помещений учреждений здравоохранения, в санаторно-курортных учреждениях, домах-интернатах, учебных заведениях, культуре;
  • помещений гостиниц и общежитий;
  • заведений общепита, торговли, бытового обслуживания, развлекательного и игорного бизнеса, расположенных в пределах населенных пунктов;
  • других построек и сооружений, в которых постоянно или временно находятся люди;
  • территорий парков, скверов, зон отдыха, расположенных на территории микрорайонов и групп жилых домов.

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Новости Днепра про Салюты, петарды, громкая музыка и ремонты ночью под запретом: президент подписал законУкраїнська Новости Днепра про Салюты, петарды, громкая музыка и ремонты ночью под запретом: президент подписал законРусский

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