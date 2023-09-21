Салон красоты под открытым небом и праздник выходного дня: куда пойти в Днепре с 22 по 24 сентября

В Днепре на выходные запланирован ряд событий.

В эти выходные в парках Днепра можно посетить ретро-дискотеку, праздник и благотворительное мероприятие.

Пост-анонс был опубликован в департаменте парков и рекреаций.

Пятница, 22 сентября

Ретро-дискотека для элегантных людей в парке Глобы. Когда — 16:00-18:00

Праздник выходного дня в Западном сквере. Когда – 16:00-17:30

Суббота, 23 сентября

Праздник выходного дня в парке Зеленая Роща. Когда – 16:00-17:30

Воскресенье, 24 сентября

Праздник выходного дня в парке имени Писаржевского. Когда – 16:00-17:30.

Благотворительное мероприятие с целью сбора средств на поддержку местного приюта для животных БО «Фонд Днепр Енималс» в парке Зеленый Гай. Когда – 12:00-19:00.

За донат для спасения животных салон красоты в течение дня предоставляет следующие услуги: профессиональный макияж, маникюр, прически, покраска и коррекция бровей. Услуги предоставляются всем – женщинам, мужчинам, детям – всем кто захочет присоединиться к сбору.

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