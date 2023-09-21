Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Салон красоты под открытым небом и праздник выходного дня: куда пойти в Днепре с 22 по 24 сентября

Салон красоты под открытым небом и праздник выходного дня: куда пойти в Днепре с 22 по 24 сентября

Сегодня 13:16
просмотров

В Днепре на выходные запланирован ряд событий.

Новости Днепра про Салон красоты под открытым небом и праздник выходного дня: куда пойти в Днепре с 22 по 24 сентября

В эти выходные в парках Днепра можно посетить ретро-дискотеку, праздник и благотворительное мероприятие.

Пост-анонс был опубликован в департаменте парков и рекреаций.

Пятница, 22 сентября

Ретро-дискотека для элегантных людей в парке Глобы. Когда — 16:00-18:00

Праздник выходного дня в Западном сквере. Когда – 16:00-17:30

Суббота, 23 сентября

Праздник выходного дня в парке Зеленая Роща. Когда – 16:00-17:30

Воскресенье, 24 сентября

Праздник выходного дня в парке имени Писаржевского. Когда – 16:00-17:30.

Благотворительное мероприятие с целью сбора средств на поддержку местного приюта для животных БО «Фонд Днепр Енималс» в парке Зеленый Гай. Когда – 12:00-19:00.

За донат для спасения животных салон красоты в течение дня предоставляет следующие услуги: профессиональный макияж, маникюр, прически, покраска и коррекция бровей. Услуги предоставляются всем – женщинам, мужчинам, детям – всем кто захочет присоединиться к сбору.

Читайте также:

Новости Днепра про Салон красоты под открытым небом и праздник выходного дня: куда пойти в Днепре с 22 по 24 сентябряУкраїнська Новости Днепра про Салон красоты под открытым небом и праздник выходного дня: куда пойти в Днепре с 22 по 24 сентябряРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

В Днепре на левом берегу снижено давление подачи воды: что произошло
Новости Днепра
Сегодня 12:44
В Днепре на левом берегу снижено давление подачи воды: что произошло

Сделайте дома запасы питьевой и технической воды!

В Кривом Роге в частные руки хотят отдать известный институт со столетней историей
Новости Днепра
Сегодня 12:03
В Кривом Роге в частные руки хотят отдать известный институт со столетней историей

В Кривом Роге намерены продать имущество института "Кривбасспроект".

«Такое бывает раз в жизни»: в Кривом Роге поймали царь-рыбу весом почти 20 кг (ФОТО)
Новости Днепра
Сегодня 10:22
«Такое бывает раз в жизни»: в Кривом Роге поймали царь-рыбу весом почти 20 кг (ФОТО)

Рыбаку повезло!

В Криворожском районе в пятиэтажке прогремел взрыв: погиб мужчина
Новости Днепра
Сегодня 09:23
В Криворожском районе в пятиэтажке прогремел взрыв: погиб мужчина

Произошло это сегодня ночью в Зеленодольске.

Последние новости

Жители Днепра жалуются на громкую работу вытяжки на производстве: дети просыпаются с головной болью
Жители Днепра жалуются на громкую работу вытяжки на производстве: дети просыпаются с головной болью

Местные из-за громких звуков даже не слышат сирену.

Сегодня 13:53
6
просмотров
Кем и сколько нужно работать в Днепре чтобы купить себе новый iPhone 15
Кем и сколько нужно работать в Днепре чтобы купить себе новый iPhone 15

Недавно в США был представлен iPhone 15. Продавать его начнут с 22 сентября. В телефоне среди прочего корпус сделан из титана, установлен передовой чип А17 и перископический объектив камеры. В США стоимость телефона колеблется от 799 до 1599 дол. Ожидается,…

Сегодня 13:02
2
просмотров
В Днепре на левом берегу снижено давление подачи воды: что произошло
В Днепре на левом берегу снижено давление подачи воды: что произошло

Сделайте дома запасы питьевой и технической воды!

Сегодня 12:44
5
просмотров
В Днепре эвакуируют людей из ТЦ «Вавилон»: что известно
В Днепре эвакуируют людей из ТЦ «Вавилон»: что известно

На месте работают правоохранители.

Сегодня 12:05
4
просмотров
В Кривом Роге в частные руки хотят отдать известный институт со столетней историей
В Кривом Роге в частные руки хотят отдать известный институт со столетней историей

В Кривом Роге намерены продать имущество института "Кривбасспроект".

Сегодня 12:03
2
просмотров
На Днепропетровщине военного судили за то, что он уехал разводиться и «загулял»
На Днепропетровщине военного судили за то, что он уехал разводиться и «загулял»

В Кривом Роге судили солдата, который уехал домой разводиться, но на службу не вернулся.

Сегодня 11:09
4
просмотров
В Днепропетровской области засняли редкую краснокнижную змею
В Днепропетровской области засняли редкую краснокнижную змею

В Днепропетровской области заметили редкую змею.

Сегодня 10:30
3
просмотров
«Такое бывает раз в жизни»: в Кривом Роге поймали царь-рыбу весом почти 20 кг (ФОТО)
«Такое бывает раз в жизни»: в Кривом Роге поймали царь-рыбу весом почти 20 кг (ФОТО)

Рыбаку повезло!

Сегодня 10:22
6
просмотров
В Криворожском районе в пятиэтажке прогремел взрыв: погиб мужчина
В Криворожском районе в пятиэтажке прогремел взрыв: погиб мужчина

Произошло это сегодня ночью в Зеленодольске.

Сегодня 09:23
4
просмотров
На Днепропетровщине сегодня прогремят взрывы: что произошло
На Днепропетровщине сегодня прогремят взрывы: что произошло

Без паники!

Сегодня 09:03
5
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх