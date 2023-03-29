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Сабля, башни и звезды: что значит герб Днепра и как он выглядел в разные времена

Сегодня 12:16
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Герб Днепра можно увидеть на зданиях городской власти и на некоторых официальных документах. Но мало кто знает, что значат символы, изображенные на нем и почему он именно такого цвета – синего и желтого.

Новости Днепра про Сабля, башни и звезды: что значит герб Днепра и как он выглядел в разные времена

Наш Герб объединяет в себе прошлое, настоящее и будущее города. Его историю, периоды становления и то, благодаря чему о нем знают многие не только в Украине: металл, космос и казачество.

Первый Герб появился у Днепра в 1810-х годах. Это был щит голубого цвета с вензелем и официальной датой основания города на картах. Его окружали шестиконечные звезды и была нарисована корона.

Новости Днепра про Сабля, башни и звезды: что значит герб Днепра и как он выглядел в разные времена

Удивительно, но в период с 1917 по 1970 годы своего Герба у Днепра не было. В 1970-х годах был создан новый официальный символ города. На красном щите был изображен ковш металлургов, а над щитом зубчатое колесо. Знак символизировал промышленную индустрию населенного пункта, а зубчатое колесо напоминало про казацкие крепости.

Новости Днепра про Сабля, башни и звезды: что значит герб Днепра и как он выглядел в разные времена

В 2001 году у Днепра появился еще один Герб. На щите синего цвета изображены семиконечные звезды, стрела, меч и дубовые листья.

Новости Днепра про Сабля, башни и звезды: что значит герб Днепра и как он выглядел в разные времена

Синий цвет щита выражает принадлежность к Украине. Этот цвет является одним из цветов Государственного Герба. Также он символизирует реку, которая протекает в городе и отдает дань традиции – синий цвет был на Гербе города еще с момента его основания, к тому же это довольно распространенный и популярный колер казацкой символики.

Серебряные звезды вверху не обычные, они семиконечные и символизируют брызги металла, благодаря которому наш город получил мощный толчок к развитию более 100 лет назад. Также они означают космос, поскольку Днепр — это «космическая столица». Есть версия, что три звезды – это три части города: два берега и прилегающий жилмассив Приднепровск. Помимо этого, в геральдике, звезды символизируют высокие устремления, а их расположение – победу и стремление к новым достижениям.

Сабля и стрела на Гербе имеет исторические корни, символ был присущ казакам. Таким образом город напоминает о своем прошлом.

Башни над щитом «говорят» о том, что это город, и что в разные времена он являлся форпостом.

Дубовый лист над щитом «рассказывает» о том, что тут живут мужественные и сильные люди.

 

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Новости Днепра про Сабля, башни и звезды: что значит герб Днепра и как он выглядел в разные временаУкраїнська Новости Днепра про Сабля, башни и звезды: что значит герб Днепра и как он выглядел в разные временаРусский

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