Сабля, башни и звезды: что значит герб Днепра и как он выглядел в разные времена

Наш Герб объединяет в себе прошлое, настоящее и будущее города. Его историю, периоды становления и то, благодаря чему о нем знают многие не только в Украине: металл, космос и казачество.
Первый Герб появился у Днепра в 1810-х годах. Это был щит голубого цвета с вензелем и официальной датой основания города на картах. Его окружали шестиконечные звезды и была нарисована корона.
Удивительно, но в период с 1917 по 1970 годы своего Герба у Днепра не было. В 1970-х годах был создан новый официальный символ города. На красном щите был изображен ковш металлургов, а над щитом зубчатое колесо. Знак символизировал промышленную индустрию населенного пункта, а зубчатое колесо напоминало про казацкие крепости.
В 2001 году у Днепра появился еще один Герб. На щите синего цвета изображены семиконечные звезды, стрела, меч и дубовые листья.
Синий цвет щита выражает принадлежность к Украине. Этот цвет является одним из цветов Государственного Герба. Также он символизирует реку, которая протекает в городе и отдает дань традиции – синий цвет был на Гербе города еще с момента его основания, к тому же это довольно распространенный и популярный колер казацкой символики.
Серебряные звезды вверху не обычные, они семиконечные и символизируют брызги металла, благодаря которому наш город получил мощный толчок к развитию более 100 лет назад. Также они означают космос, поскольку Днепр — это «космическая столица». Есть версия, что три звезды – это три части города: два берега и прилегающий жилмассив Приднепровск. Помимо этого, в геральдике, звезды символизируют высокие устремления, а их расположение – победу и стремление к новым достижениям.
Сабля и стрела на Гербе имеет исторические корни, символ был присущ казакам. Таким образом город напоминает о своем прошлом.
Башни над щитом «говорят» о том, что это город, и что в разные времена он являлся форпостом.
Дубовый лист над щитом «рассказывает» о том, что тут живут мужественные и сильные люди.
Читайте также:
Автор:
В Днепропетровской области могут ввести аварийные отключения из-за непогоды.
У Днепра новый рекорд по рождаемости.
В Днепре в университете МВД разгорелся скандал из-за видео в…
В Украине хотят в три этапа поднять минимальную заработную плату…
В одном из районов Днепропетровщины сократили комендантский час.
В Днепропетровской области могут ввести аварийные отключения из-за непогоды.
У Днепра новый рекорд по рождаемости.
В Днепре в университете МВД разгорелся скандал из-за видео в соцсетях.
В Украине хотят в три этапа поднять минимальную заработную плату уже начиная с 1 апреля 2023 года.
В Днепре сегодня транспорт будет работать в штатном режиме по расписанию рабочего дня.
53-летний боец помнит только взрыв снаряда, вспышку.
ВСУ отбили 57 атак на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В эпицентре боевых действий остаются Белогоровка, Бахмут, Авдеевка, Марьинка и их окрестности.
25 марта в госпитале, после тяжелых ранений полученных в ходе выполнения боевого задания, скончался младший сержант Александр Викторович Ратушный, житель Криворожского района.
Довольно значительной суммой более миллиона гривен оценили инспекторы отдела охраны водных биоресурсов «Рыбоохранительный патруль» улов рыбака-нарушителя.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!