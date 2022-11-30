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  • С индивидуальным отоплением и частичным ремонтом: ТОП-10 домов в аренду в Днепре до 9 тыс грн

С индивидуальным отоплением и частичным ремонтом: ТОП-10 домов в аренду в Днепре до 9 тыс грн

Сегодня 17:48
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Снять дом в аренду в Днепре иногда выходит дешевле, чем арендовать квартиру. В таких домах есть индивидуальное отопление, иногда скважины с водой, возможность установить генератор для освещения, и к тому же площадь помещения выходит большей, чем в квартире. Журналисты dneprю info собрали подборку домов в аренду в Днепре и узнали, во сколько обойдется проживание в частном секторе и какие условия.

Новости Днепра про С индивидуальным отоплением и частичным ремонтом: ТОП-10 домов в аренду в Днепре до 9 тыс грн

В Новокодацком районе Днепра можно арендовать однокомнатный дом за 4,5 тыс грн в месяц. Обычно временный постоялец платит еще и за коммунальные услуги, но не в этом случае. Дом 33 кв.м. В нем есть мебель, техника, двухконтурный газовый котел. Ремонт в доме был давно и косметический, мебель частично новая, как и техника. Полы утеплены коврами.  Разместиться смогут 2 человека.

Новости Днепра про С индивидуальным отоплением и частичным ремонтом: ТОП-10 домов в аренду в Днепре до 9 тыс грн

Столько же просят за аренду дома в АНД районе Днепра. Он также одноэтажный и с одной комнатной. Общая площадь 40 кв.м. Но в этом случае нужно также платить за коммуналку, по подсчетам хозяйки дома эта сумма в зимние месяцы составляет порядка 1,5 тыс грн. в доме индивидуальное отопление, все удобства, водонагреватель и стиральная машинка. Во дворе есть скважина. Мебель тут «прожила» уже немало лет, а сам дом хоть и выглядит чистым, все же скоро начнет требовать ремонта.

Новости Днепра про С индивидуальным отоплением и частичным ремонтом: ТОП-10 домов в аренду в Днепре до 9 тыс грн

Также в этом районе можно снять дом за 4,6 тыс грн. В нем 2 комнаты и 52 кв.м общей площади. Стены из шлакобетона, газовое отопление, станция подачи воды находится в доме, туалет во дворе. Дополнительно нужно будет оплачивать коммунальные услуги. Сколько точно – неизвестно. Мебель в доме и накидки на диван были куплены в магазине по крайней мере лет 45 назад.

Новости Днепра про С индивидуальным отоплением и частичным ремонтом: ТОП-10 домов в аренду в Днепре до 9 тыс грн

В Чечеловском районе Днепра можно снять дом за 5 тыс грн. В помещении на 35 кв.м есть все удобства, установлено газовое отопление, постоянно есть горячая вода. Из техники есть электропечь, микроволновка, холодильник. Проведен Интернет. Во дворе есть мангальная зона. В доме недавно был ремонт, довольно свежая мебель.

Новости Днепра про С индивидуальным отоплением и частичным ремонтом: ТОП-10 домов в аренду в Днепре до 9 тыс грн

Столько же обойдется дом в Диевке. Но в нем 2 комнаты и общая площадь 80 кв.м дополнительно нужно будет также платить по счетчикам. В доме есть мебель и техника, все довольно современного вида, установлен газовый котел для отопления.

Новости Днепра про С индивидуальным отоплением и частичным ремонтом: ТОП-10 домов в аренду в Днепре до 9 тыс грн

Аренда дома в Центральном районе Днепра обойдется в 5,9 тыс грн. В доме три комнаты, общая площадь 60 кв.м. Стоит автономное газовое отопление. Ремонт был косметический и давно. Мебель далеко не новая и ее не много, только самое необходимое. Есть техника, но она также не вчера была куплена в магазине.

 

Новости Днепра про С индивидуальным отоплением и частичным ремонтом: ТОП-10 домов в аренду в Днепре до 9 тыс грн

В Индустриальном районе Днепра можно снять дом за 6,5 тыс грн. В нем три комнаты общей площадью как трехкомнатная квартира. Но мебели не хватает, из спальных мест есть только диван.  Индивидуальное отопление, вода со скважины, проведен Интернет и кабельное. Во дворе есть место для авто. В нескольких комнатах дома был проведен ремонт, другие – еще ждут своего часа. Также и с мебелью, часть ее – довольно современная, часть – «живет» не один десяток лет.

Новости Днепра про С индивидуальным отоплением и частичным ремонтом: ТОП-10 домов в аренду в Днепре до 9 тыс грн

В Соборном районе можно арендовать дом за 8 тыс грн в месяц. В нем три комнаты и 63 кв.м. общей площади. В доме есть все удобства, а также погреб. Отопление – индивидуальное, газовое. Во дворе есть баня, сарай, туалет. В доме несколько лет назад был косметический ремонт.

Новости Днепра про С индивидуальным отоплением и частичным ремонтом: ТОП-10 домов в аренду в Днепре до 9 тыс грн

Также в Соборном районе можно снять небольшой дом на 30 кв.м за 8 тыс грн. В нем свежий ремонт и новая техника. Коммунальные платежи входят в стоимость аренды.

Новости Днепра про С индивидуальным отоплением и частичным ремонтом: ТОП-10 домов в аренду в Днепре до 9 тыс грн

Жить в доме в Шевченковском районе Днепра обойдется в 9 тыс грн. Двор находится практически в центре города. Дом однокомнатный, 30 кв.м. В доме два спальных места – кровать и диван, есть ванная, микроволновка, холодильник, шкаф, стиральная машина и телевизор. Мебели не много, она не новая, но и не старая. Ремонт в помещении косметический. Все удобства в доме.

Новости Днепра про С индивидуальным отоплением и частичным ремонтом: ТОП-10 домов в аренду в Днепре до 9 тыс грн

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Новости Днепра про С индивидуальным отоплением и частичным ремонтом: ТОП-10 домов в аренду в Днепре до 9 тыс грнУкраїнська Новости Днепра про С индивидуальным отоплением и частичным ремонтом: ТОП-10 домов в аренду в Днепре до 9 тыс грнРусский

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